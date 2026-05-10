Es sabido que viajar a los Estados Unidos de América como ciudadano extranjero requiere del cumplimiento de múltiples requisitos, como contar con un pasaporte vigente y otros permisos, según el caso. A estas condiciones obligatorias se le suma ahora un monto de 15,000 dólares que deberán pagar quienes soliciten la visa americana. La medida impacta especialmente a ciudadanos de decenas de países que fueron incorporados a un programa especial del Departamento de Estado. Aunque la visa B1/B2 seguirá disponible para turismo y negocios, ahora algunos viajeros deberán cumplir requisitos adicionales antes de recibir autorización para ingresar al país. El Departamento de Estado confirmó que determinados ciudadanos extranjeros deberán pagar una fianza migratoria para obtener visas B1/B2 de turismo y negocios. La medida surge a partir de la Sección 221(g)(3) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y forma parte de un programa piloto impulsado por el Gobierno estadounidense para reducir las tasas de permanencia irregular. Entre los países incluidos aparecen: Los montos establecidos podrán ser de 5,000, 10,000 o hasta 15,000 dólares, dependiendo de la evaluación realizada durante la entrevista consular. Las autoridades estadounidenses aclararon que el pago de la fianza no garantiza la aprobación de la visa. Además, el dinero únicamente podrá abonarse mediante la plataforma oficial Pay.gov y tras recibir autorización expresa de un funcionario consular. Los extranjeros alcanzados por esta medida deberán completar el Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional después de recibir instrucciones oficiales durante el proceso de solicitud. El Gobierno explicó que el depósito funcionará como una garantía migratoria. En caso de que el visitante abandone Estados Unidos dentro del plazo autorizado, el dinero será devuelto automáticamente. También se reintegrará el monto si la persona nunca utiliza la visa o si se le niega el ingreso al llegar a un puerto de entrada estadounidense. Otra de las condiciones impuestas por Estados Unidos afecta directamente la manera en que estos extranjeros podrán entrar y salir del país. Las autoridades establecieron que todos los titulares de visas sujetas a fianza deberán utilizar exclusivamente aeropuertos comerciales autorizados, incluidos aquellos que cuentan con puntos de control previo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Además, quedará prohibido el ingreso mediante vuelos chárter, aviación general y puertos terrestres o marítimos. El incumplimiento de esta disposición podría provocar problemas migratorios o incluso la negativa de entrada al territorio estadounidense. Entre las situaciones que podrían generar la pérdida definitiva de la fianza aparecen: El Gobierno estadounidense sostiene que estas medidas buscan reforzar los controles migratorios y reducir las tasas de permanencia irregular detectadas en algunos grupos de solicitantes de visa.