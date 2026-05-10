La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones. Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este lunes, 11 de mayo de 2026 a San Mayolo de Cluny y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Mayolo, también llamado Mayeul, fue abad de Cluny y está asociado a Souvigny, en Borgoña. Se distinguió por su firmeza en la fe, su seguridad en la esperanza y una doble caridad. Renovó numerosos monasterios de Francia e Italia. Para los creyentes que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a este santo El 11 de mayo de 2026, la comunidad católica conmemora a varios santos de distintas épocas y localidades. Entre ellos se encuentra San Iluminado, un monje cuyo legado ha perdurado a lo largo de los siglos, así como San Mayulo de Bizacena, que vivió en el siglo III. La festividad se enriquece con la celebración de figuras como San Ignacio de Láconi y San Francisco de Jerónimo, ambos del siglo XVIII.Otro santo destacado es San Antimo de Roma, un mártir del siglo III que ha sido venerado en diversas tradiciones. También se recuerda a San Iluminado de San Severino, un monje del siglo XIII y a San Gangulfo de Varennes del siglo VIII, quienes han inspirado devoción a lo largo de los años. La lista de santos se completa con el Beato Gregorio Celli del siglo XIV y San Gualterio de Esterp, que vivió en el siglo XI.Finalmente, la celebración incluye a San Mamerto de Vienne, un santo del siglo V y a San Mateo Lê Van Gâm, mártir del siglo XIX. Este conjunto de santos refleja la rica herencia espiritual de la Iglesia, recordando a los fieles la importancia de estas figuras en la historia del cristianismo.