El Servicio de Administración Tributaria lanzó un nuevo llamado para que los contribuyentes revisen el estado de su e.firma y realicen cuanto antes la renovación del certificado digital, un requisito indispensable para presentar declaraciones, emitir trámites fiscales y evitar complicaciones con la autoridad tributaria. La dependencia recordó que la e.firma tiene una vigencia de cuatro años y que, si venció hace menos de un año, todavía puede renovarse completamente en línea mediante SAT ID. El organismo fiscal advirtió que el procedimiento debe hacerse siguiendo una serie de pasos obligatorios y validaciones de identidad. El Servicio de Administración Tributaria explicó que el trámite puede realizarse “de forma rápida y segura” a través de SAT ID. Para iniciar el proceso, el contribuyente debe ingresar su RFC, correo electrónico personal y número celular, además de cargar una identificación oficial vigente. Después, la autoridad solicita confirmar la identidad mediante un video y firmar la solicitud digital. Si la respuesta es positiva, el usuario deberá descargar la aplicación Certifica, generar el archivo .req e ingresar a CertiSAT Web para concluir la renovación del certificado electrónico. El SAT también respondió a usuarios que denunciaron demoras para conseguir citas presenciales. En uno de los casos difundidos en redes sociales, un contribuyente aseguró llevar “un mes formado en firma virtual y no me dan cita para renovación”. El Servicio de Administración Tributaria informó que ahora los contribuyentes también podrán recibir mensualmente en su correo electrónico la Constancia de Situación Fiscal con CIF, siempre que activen la opción “Envío periódico” dentro de la plataforma oficial.