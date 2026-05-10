El ranking de Henley & Partners cuenta con la validación exclusiva de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional, IATA. Esta clasificación global de pasaportes abarca, según H&P, “199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje”. El pasaporte México, de acuerdo con la publicación del Índice de Pasaportes Henley, se sitúa en el puesto número 23, quedando nuevamente fuera del top 20 de los pasaportes más poderosos que permiten el ingreso sin visa a un mayor número de destinos. Para el cierre del 2025, México se posicionó en el puesto 23 con 157 destinos sin visa, lo que representa una disminución de cuatro destinos en comparación con el 2024, cuando alcanzó 161 y 159 en el 2023. Esto evidencia una reducción en la fortaleza del pasaporte mexicano ante el mundo. El informe del Índice de Pasaportes Henley señala que 69 naciones exigen a los ciudadanos que posean un pasaporte mexicano la obtención de una visa o un permiso consular previo para la eventualidad de viajar. En lo que respecta a México, al igual que otros países como Argentina y Chile, también goza del “acceso sin visa al espacio Schengen de Europa”. Ostentando el puesto número 15, Chile posee el pasaporte más potente de Latinoamérica, permitiendo el acceso a 175 destinos sin necesidad de visa. En segundo lugar, se encuentra Argentina en el puesto número 18, con 169 destinos sin visa.