El reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación generó confusión entre los usuarios, en virtud de que se viralizó la percepción de que Uber cesaría completamente sus operaciones en la Ciudad de México. No obstante, las autoridades federales precisaron que dicha decisión es aplicable únicamente en aeropuertos, donde Uber y otras aplicaciones carecen de autorización para recoger o dejar pasajeros, según lo indicado por la SICT. No obstante, el debate en torno a la seguridad y continuidad de Uber en CDMX se intensificó ante la implementación de operativos y la incertidumbre acerca de eventuales sanciones. Por su parte, la plataforma apeló a la suspensión judicial que le permitiría continuar operando. La SICT también recordó que los usuarios pueden seguir utilizando taxis autorizados, servicios turísticos y autobuses regulados en aeropuertos, manteniendo la exclusividad del transporte concesionado en zonas federales. La dependencia recalcó que la suspensión otorgada por el juzgado “evita operativos arbitrarios o discriminatorios, pero no implica una autorización”, dejando claro que el estatus legal no ha cambiado. El documento oficial de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, SICT, reiteró que “los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación”. La SICT únicamente aclara que los operativos de la Guardia Nacional seguirán vigentes bajo la Ley de Caminos y Autotransporte Federal, sin precisar multas adicionales. Las fuentes oficiales no detallan nuevos montos ni sanciones específicas para pasajeros o conductores que utilicen Uber en aeropuertos. En otras palabras, no existe un castigo nuevo para los usuarios, pero las apps continúan sin autorización formal para operar en aeropuertos, lo que mantiene el riesgo de detenciones o sanciones para conductores. La app de Uber también incorpora herramientas como el botón para contactar a las autoridades, el Centro de Seguridad, la opción “Compartir mi viaje” y un equipo de soporte 24/7 para atender cualquier incidente de seguridad. La plataforma reiteró que su servicio se construyó con la seguridad como eje central, integrando funciones que buscan prevenir incidentes y mantener al usuario acompañado digitalmente en cada viaje. Uber asegura que todos los socios conductores pasan una verificación de antecedentes penales y evaluaciones periódicas, además de contar con cobertura de seguro para proteger a los pasajeros. De cara al Mundial 2026, es plausible que estas restricciones provoquen tensiones entre la demanda turística y la disponibilidad de transporte regulado en los aeropuertos de CDMX. En tanto, Uber sostiene que la autorización de su operación contribuiría a “eficientar la movilidad”. Sin embargo, los visitantes podrían experimentar un aumento en los tiempos de espera y una reducción en las opciones de transporte al llegar al país, aunque prevalecerá su seguridad física y financiera.