Donald Trump permite el ingreso sin pasaporte ni visa americana a ciertos ciudadanos

El gobierno de Donal Trump permite el ingreso legal a Estados Unidos a los ciudadanos que no tienen visa ni pasaporte. Se trata de una oportunidad única que es válida únicamente bajo condiciones concretas y estrictas que corresponden a la política migratoria.

Desde hace décadas, hay un grupo de ciudadanos que cuentan con facilidades especiales para ingresar al territorio americano , ya que no necesitan visa de turista y, en determinados casos, tampoco están obligados a presentar pasaporte. No obstante, estas excepciones solo son válidas bajo ciertos requisitos, a fin de evitar problemas en los cruces fronterizos.

Donald Trump permite el ingreso legal a Estados Unidos sin visa ni pasaporte

Conoce los detalles de este beneficio y sácale provecho, en caso de viajar próximamente al país vecino. Ten en cuenta las condiciones impuestas a nivel global.

¿Quiénes pueden entrar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) señala que los ciudadanos canadienses que ingresan por vía terrestre o marítima pueden hacerlo sin mostrar un pasaporte convencional. Aunque este documento sigue siendo válido, existen otras identificaciones reconocidas oficialmente que permiten acreditar identidad y nacionalidad en la frontera.

Para estancias temporales de hasta seis meses, los canadienses pueden presentar cualquiera de los siguientes documentos:

Licencia de conducir mejorada (EDL).

Tarjeta de identificación mejorada (EIC).

Tarjeta NEXUS.

Tarjeta FAST/EXPRESS.

Tarjeta SENTRI.

Estas alternativas solo son válidas para cruces por tierra o mar. En el caso de viajes en avión, el pasaporte canadiense es obligatorio sin excepción.

¿Qué documentos tengo que tener para viajar a Estados Unidos?

A continuación, los documentos que sirven para entrar al país, según determina el gobierno de Donald Trump.

Las licencias y tarjetas de identificación mejoradas (EDL y EIC) son emitidas por algunas provincias canadienses e incorporan tecnología especial para facilitar el cruce fronterizo.

Las tarjetas NEXUS, FAST y SENTRI pertenecen a programas binacionales diseñados para agilizar los controles migratorios y aduaneros de viajeros frecuentes.

Cada uno de estos estos permiten la entrada por turismo o negocios básicos, siempre que la persona demuestre vínculos suficientes con Canadá y que no tiene intención de establecerse en territorio estadounidense.

¿Qué documentos me piden para ingresar a Estados Unidos?

En el caso de México, los ciudadanos deben contar con:

Visa B1/B2 vigente.

Pasaporte mexicano vigente, sin excepción.

En cruces específicos de la franja fronteriza, algunas personas pueden solicitar la Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card), que funciona como una visa con límites de distancia y tiempo.