La segunda semana de mayo da inicio con grandes noticias para los jubilados que residen en México y se encuentran inscritos para cobrar la Pensión Bienestar. El Banco del Bienestar, entidad que se encarga de distribuir los depósitos entre los beneficiarios de este apoyo económico, confirmó la lista de adultos mayores que recibirán su dinero entre el lunes 11 y el viernes 15 de mayo. Un detalle clave que no deben pasar por alto es que el esquema de dispersión de recursos se llevará a cabo por orden alfabético, por lo que se aconseja realizar un seguimiento de las fechas asignadas para la transferencia a cada pensionado. Al igual que el resto de los Programas del Bienestar que entrega el Gobierno mexicano a los sectores de la población que más lo necesitan, la Pensión Bienestar se distribuye por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro en función de la letra inicial de su primer apellido. Por esta razón, y teniendo en cuenta el calendario de pagos publicado por el Banco del Bienestar, entre el lunes 11 y viernes 15 de mayo cobrarán los jubilados cuyos apellidos inicien de la siguiente manera: La Pensión Bienestar forma parte de la lista de Programas del Bienestar que entrega la administración de Claudia Sheinbaum a los sectores de la población más vulnerables. Con el objetivo de que puedan hacer frente a sus distintos gastos, el Gobierno asigna un monto de dinero bimestral a quienes se inscriban para cobrar este apoyo y cumplan con los requisitos establecidos. Las condiciones que establece la Secretaría del Bienestar, entidad que regula la asignación de recursos, varían según la categoría de la Pensión Bienestar a la cual busquen inscribirse: Así como los requisitos para inscribirse a la Pensión Bienestar difieren según la categoría a la cual los aspirantes se anoten, los montos de dinero que entrega el Banco del Bienestar también son distintos: