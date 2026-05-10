Aprender más de un idioma trae consigo grandes ventajas, entre las que se destaca la posibilidad de desempeñarse laboral y académicamente en otro país, y hasta ser contratado por alguna empresa del exterior. En este contexto, tanto el inglés como el italiano cuentan con una particularidad y es que pueden estudiarse a través de organismos oficiales, desde la comodidad del hogar y completamente gratis. Tal es así que el Gobierno de Italia mantiene fijado en sus canales oficiales de comunicación una sección con cursos gratuitos destinados a principiantes y extranjeros que busquen repasar temas en ese idioma. Recientemente, se ha popularizado un sencillo truco para aprender inglés de forma gratuita que implica el aprovechamiento de una de las aplicaciones del momento: Chat GPT. A través de la plataforma de Inteligencia Artificial se pueden realizar las consultas necesarias, así como establecer un diálogo con la herramienta que le devolverá en forma de respuestas inmediatas la resolución a todas las dudas e interrogantes. Cabe destacar que para obtener la mayor precisión en las contestaciones se debe ser específico en las preguntas que se emitan. Algunas que pueden servir como disparadores son: “¿Puedes explicarme las diferencias entre ‘will' y ‘going to’ en inglés y darme ejemplos de su uso?"“¿Podrías explicarme las reglas de los tiempos verbales en inglés, como el presente simple y el pasado continuo?"“¿Puede proporcionarme consejos para mejorar mi pronunciación en inglés y sugerencias para practicar la entonación?” El Gobierno de Italia cuenta con la posibilidad de que extranjeros y principiantes que desconozcan el idioma o busquen aprenderlo puedan hacerlo a través del repaso de diversos temas. Cabe destacar que para quienes hablan español o son oriundos del continente latinoamericano, su estudio puede no presentar grandes dificultades ya que al igual que el portugués, francés y otros ocho idiomas provenientes del latín, vienen de raíces romanas. Además, la conjugación verbal, la fonética y la estructura de las oraciones suelen ser similares por lo que, en comparación con otros idiomas, puede aprenderse más rápido de lo habitual. En este sentido, la página que ofrece el Gobierno del país es italiano per stranieri, que cuenta con un total de cuatro niveles para cursarse. El básico es el Nivel A1, donde deben iniciarse todos los principiantes para después culminar con el Nivel B2. Cada categoría cuenta con videos y lecturas que explican y repasan distintos temas. Los primeros de ellos constituyen sketches o canciones, que permiten un aprendizaje del orden de lo recreativo. Otro grupo de videos está focalizado sobre temas en concreto, como la enseñanza de conjugar verbos y vocabulario básico para mantener una conversación. Por su parte, en el portal de Rai Scuola pueden hallarse cuatro rúbricas especiales de vocabulario, donde existen más de 60 entradas por rúbrica en la que se brinda un texto para conocer nuevas palabras, ya sea de ropa o de tecnología.