La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó recientemente un análisis realizado sobre distintas marcas de salchichas que encendió las alertas al encontrarse componentes preocupantes en algunas de las marcas más conocidas. El estudio fue llevado adelante por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, que revisó decenas de salchichas para verificar si realmente cumplían con lo que prometen en sus etiquetas. Aunque la mayoría de los productos aprobó los controles básicos, algunas marcas quedaron bajo observación del Gobierno tras detectarse exceso de nitritos y diferencias entre la información nutrimental declarada y el contenido real de proteína o grasa. La Profeco analizó 37 productos distintos, entre ellos salchichas Viena, Frankfurt, de pavo, para hot dog y para desayuno. El objetivo fue verificar su calidad sanitaria y comprobar que el etiquetado fuera veraz. Entre las pruebas se analizaron niveles de nitritos, aporte nutrimental, contenido energético y calidad sanitaria. De acuerdo con los resultados, tres productos superaron el límite permitido de nitritos establecido por el acuerdo de aditivos alimentarios. Este compuesto se utiliza para conservar el color rosado característico de los embutidos. Las marcas señaladas fueron: Otro de los hallazgos del estudio estuvo relacionado con la información nutrimental declarada en los empaques. Según el laboratorio, seis productos presentaron diferencias entre lo informado y el contenido real de proteína o grasa. Las inconsistencias detectadas fueron las siguientes: Además, el estudio observó que las marcas Zwan Premium con pavo y Kir destacan la palabra “pavo” en su empaque, aunque únicamente contienen alrededor del 4% de ese ingrediente. La Profeco explicó que, más allá de las irregularidades detectadas, todos los productos analizados sí cumplieron con la prueba de calidad sanitaria y con el contenido neto declarado en sus empaques. Entre las recomendaciones difundidas aparecen: