Donald Trump permitirá el ingreso a USA de extranjeros que puedan demostrar este requisito

La visa americana y el pasaporte son dos documentos esenciales para la mayoría de los viajeros que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una excepción para presentarlos, las autoridades los solicitarán en los controles migratorios para poder habilitar el ingreso al país.

Existe un país que cuenta con requisitos flexibles para las visitas de sus ciudadanos, por lo que hay una serie de permisos alternativos que pueden presentarse en estos casos e igualmente serán considerados válidos cuando el traslado se realice por tierra o mar.

Sin visa americana ni pasaporte: los documentos que pueden mostrarse en los controles para ingresar legal a USA

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) explica en su sitio web oficial que los ciudadanos canadienses que viajen por tierra o mar, aunque pueden utilizar su pasaporte para constatar la identidad, cuentan además con la opción de presentar cualquiera de estas credenciales:

Permiso de conducir mejorado

Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRESS

Tarjeta de inscripción en SENTRI

En general, estos documentos pueden presentarse para realizar visitas de hasta 6 meses.

En el caso de los niños y adolescentes, los requisitos y documentos aceptados varían en función del tipo de viaje a realizar, por lo que se aconseja verificar el sitio web oficial de CBP antes de viajar.

Los ciudadanos canadienses no necesitan visa americana para visitar Estados Unidos. Fuente: archivo.

En qué situaciones estos viajeros necesitarán visa americana

Aunque Estados Unidos y Canadá se caracterizan por mantener un régimen flexible de entradas y la visa no es necesaria para el turismo, en los siguientes casos será necesario contar con una visa americana:

Comerciantes que viajen bajo el Treaty Trader

Familiares de residentes permanentes que tengan pensado vivir en Estados Unidos

“No hay un período de tiempo establecido que los canadienses deban esperar para volver a ingresar a los Estados Unidos después del final de su estadía", detallan las autoridades. Sin embargo, es esencial poder evidenciar a los oficiales de CBP relaciones sólidas con Canadá frente a cualquier sospecha de residencia en el país no declarada.