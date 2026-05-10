Iniciar el año sin adeudos constituye una de las metas financieras más comunes entre los mexicanos. En este contexto, es factible limpiar el historial crediticio en el Buró de Crédito y, de esta forma, lograr mantener la economía al día libre de deudas. Los contribuyentes de México tienen la capacidad de mejorar los registros negativos que surgen a raíz de deudas con el organismo pertinente. Esto es posible siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos obligatorios que han sido establecidos por las autoridades correspondientes. Infórmate sobre los pormenores de este beneficio respaldado por la ley y aprovecha la oportunidad, especialmente de cara al 2026. Considera el procedimiento oficial para salir de la “lista negra” del Buró de Crédito. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha reafirmado que la denominada “lista negra” no está presente. En su lugar, existen historiales crediticios que pueden ser tanto positivos como negativos, dependiendo del comportamiento de pago. En los hechos, no hay registro que imponga una condena permanente a aquellos que tienen deudas. Lo que se cuenta es un historial crediticio, donde se documenta la conducta de pago de cada individuo: si cumple a tiempo con sus obligaciones o si presenta demoras. Esto se debe a que el organismo opera como una Sociedad de Información Crediticia que compila información sobre créditos, pagos a tiempo y demoras reportadas por: Si bien las deudas no se eliminan por completo del historial, existen ciertos registros negativos que pueden ser suprimidos de la base de datos del Buró de Crédito después de un plazo determinado, siempre y cuando se respeten las condiciones legales correspondientes. La Condusef establece que, aunque un adeudo deje de figurar como negativo, el registro continuará evidenciando que existió una relación crediticia y que en algún momento se presentó un compromiso financiero. Los tiempos de eliminación de la información crediticia están dictados por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia así como por las Reglas Generales emitidas por el Banco de México. Estas disposiciones tienen como finalidad lograr un equilibrio entre el derecho de las personas a restablecer su historial financiero y la exigencia de las instituciones de poseer información fidedigna. Los plazos para la eliminación de deudas se estipulan en base al monto de la deuda, medida en Unidades de Inversión (UDIS):