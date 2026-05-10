Los beneficiarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están obligados a efectuar un trámite esencial para garantizar la continuidad en el apoyo económico. Las autoridades urge a los adultos mayores a satisfacer este requerimiento. La nueva credencial permanente sustituye al modelo previo, que requirió renovación bianual. Este cambio tiene por objetivo modernizar los servicios, simplificar los procedimientos y eliminar trámites superfluos. De igual modo, esta credencial funcionará como medio de identificación para acceder a prestaciones médicas, programas sociales y descuentos, además de desempeñar el rol de comprobante de supervivencia, lo que evitará que los derechohabientes deban presentarse periódicamente en las oficinas. Es de suma importancia que los adultos mayores se presenten en la Subdelegación de Prestaciones más próxima a su residencia. Para la correcta ejecución de este trámite, se requiere la entrega de los siguientes documentos: Para acceder a una pensión del ISSSTE, es esencial cumplir con los años de cotización y la antigüedad laboral exigidos, así como presentar la documentación correspondiente: