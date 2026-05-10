La comunidad educativa de México se encuentra a la expectativa del inicio de una nueva semana escolar que tendrá la particularidad de contar con un nuevo “feriado” antes de las vacaciones de junio. Si bien no se considera descanso obligatorio a nivel nacional, las escuelas permanecerán cerradas durante el próximo viernes 15 de mayo según las festividades programadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México. El Gobierno y las autoridades educativas ratificaron que el viernes 15 de mayo habrá suspensión oficial de clases en preescolar, primaria y secundaria debido a la conmemoración del Día del Maestro y la Maestra. La medida forma parte del calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que estudiantes y docentes no deberán asistir a las aulas durante esa jornada. Algunas instituciones se preparan distintos eventos artísticos y culturales para reconocer el trabajo diario de los docentes. La suspensión del viernes 15 de mayo no será la única antes de las vacaciones de verano. La SEP ya contemplaba en su calendario distintas fechas oficiales sin clases que modificaron la rutina educativa durante los primeros días de mayo. Asimismo, también se encuentra programada una nueva jornada de receso para el último viernes del mes. Entre las fechas confirmadas aparecen: Estas pausas, sumadas a fines de semana largos y ajustes regionales, provocarán que muchos alumnos acumulen más de 20 días sin clases antes del receso de verano. Las autoridades educativas aclararon que, fuera de estas fechas oficiales, el resto de las actividades académicas continuará con normalidad mientras avanzan los procesos de evaluación y cierre del ciclo escolar. Uno de los casos más destacados ocurrió en Aguascalientes, donde las autoridades educativas decidieron modificar el calendario escolar por la realización de la Feria Nacional de San Marcos. A raíz de este ajuste, alumnos de preescolar, primaria y secundaria accedieron a un periodo de descanso más extenso que en otras entidades del país. Las vacaciones comenzaron el lunes 20 de abril y finalizaron el lunes 4 de mayo. Al contabilizar también los fines de semana incluidos en ese periodo, muchos estudiantes llegaron a acumular 17 días consecutivos sin asistir a clases.