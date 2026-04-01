Viajar en Semana Santa suele venir con dudas de último momento, especialmente al momento de cruzar la frontera. Entre compras, regalos y artículos personales, muchos temen pagar impuestos inesperados o tener problemas en Aduana. Sin embargo, en medio del movimiento turístico propio de estas fechas, una confirmación oficial trajo alivio para miles de personas que regresan al país. La clave está en conocer qué está permitido y bajo qué condiciones. Aunque no todo se puede ingresar libremente, existe un margen amplio que permite evitar pagos adicionales. No obstante, hay que destacar que existen reglas claras que pueden marcar la diferencia entre un ingreso sin problemas o un contratiempo. Durante la Semana Santa 2026, la Aduana de México confirmó que los viajeros podrán ingresar mercancías sin pagar impuestos, siempre que formen parte del equipaje personal. El beneficio contempla un valor máximo de hasta 500 dólares por familia, aplicable para bienes destinados al uso personal y sin fines de comercialización. Además, se recomienda contar con comprobantes de compra. Esta medida aplica para quienes ingresen al país por vía aérea, terrestre o marítima, y busca facilitar el retorno de connacionales durante el periodo vacacional. Cumplir con estas condiciones permite evitar el pago de impuestos adicionales al momento de ingresar al país. Además de los beneficios en Aduana, durante la Semana Santa 2026 también habrá restricciones importantes en algunas zonas del país, especialmente en la Ciudad de México. Las autoridades confirmaron la aplicación de la ley seca en la alcaldía Iztapalapa, donde se realiza el tradicional Vía Crucis, uno de los eventos más concurridos. La medida estará vigente los días 2 y 3 de abril, durante todo el día, y prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en diversos establecimientos. Entre los puntos clave de esta restricción, destacan: La medida busca garantizar la seguridad en eventos masivos. Por eso, quienes viajen o regresen al país durante estas fechas no solo deben prestar atención a lo que pueden ingresar sin pagar impuestos, sino también a las medidas locales que podrían afectar su estadía.