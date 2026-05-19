Condonación de deudas en el Buró de Crédito de México

Tras la temporada de declaraciones anuales y las devoluciones realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), junio trae noticias favorables para quienes buscan mejorar su situación financiera y dejar atrás algunas deudas.

Si en la actualidad apareces en el Buró de Crédito, existe la posibilidad de que ciertos adeudos sean eliminados del historial, siempre y cuando cumplan con determinadas condiciones establecidas por la propia institución. Dicha posibilidad ayuda a recuperar la estabilidad económica y reducir preocupaciones relacionadas con los compromisos financieros.

Deudas en el Buró de Crédito de México Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conoce los requisitos para aprovechar este beneficio y mantén tu economía al día, en caso de corresponder.

¿Qué deudas desaparecerán del Buró de Crédito en junio de 2026?

De acuerdo con las reglas vigentes, algunos registros negativos podrán eliminarse de forma automática si alcanzan el tiempo establecido según el monto adeudado:

Deudas menores a 25 UDIS: se eliminan después de un año. Si ese plazo se cumple en junio de 2026, desaparecerán del historial.

Deudas de entre 25 y 500 UDIS: se borran tras dos años.

Deudas de entre 500 y 1,000 UDIS: permanecen hasta cuatro años.

Deudas superiores a 1,000 UDIS: pueden mantenerse hasta seis años, siempre que no exista un proceso judicial o fraude relacionado.

¿Cómo mejorar el historial crediticio?

Aunque no es posible “salir” completamente del Buró de Crédito —ya que este organismo registra tanto comportamientos positivos como negativos— sí puedes fortalecer el historial financiero con algunas acciones como:

Pagar las deudas vencidas, priorizando las más antiguas.

Negociar con bancos o instituciones financieras para obtener descuentos o convenios.

Evitar cubrir únicamente el pago mínimo, ya que esto incrementa intereses y prolonga la deuda.

Mantener al corriente pagos de servicios y créditos activos.

Revisar tu historial y solicitar aclaraciones en caso de detectar errores. El Buró debe responder en un máximo de 29 días hábiles.

Además, las autoridades sugieren que es importante analizar cuidadosamente opciones como la “quita”. Aunque puede ayudarte a liquidar rápidamente una deuda, el historial queda marcado con la clave 97, identificada como “quebranto”, lo que puede afectar la calificación crediticia y dificultar la obtención de futuros préstamos.