La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo que transforma las dinámicas del mercado inmobiliario. En adelante, las autoridades fiscales tendrán la facultad de exigir el Impuesto sobre la Renta (ISR) cuando una propiedad sea adquirida a un precio notablemente inferior a su valor de mercado, estableciendo un umbral del 10% como criterio para determinar la obligación tributaria. Este cambio normativo representa un avance significativo en la regulación fiscal, permitiendo a las autoridades ejercer un mayor control sobre las transacciones inmobiliarias. La decisión de la SCJN podría tener repercusiones importantes en la forma en que se valoran y se transaccionan las propiedades en el país. La Suprema Corte ha determinado que, si un individuo adquiere un inmueble a un precio que es más de un 10 % inferior a su valor de mercado, la discrepancia entre el valor de mercado y el precio abonado se considerará un ingreso, el cual estará sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta. Este cálculo se efectúa tomando como base avalúos realizados por corredores públicos o por entidades autorizadas, que actúan como herramientas técnicas para determinar el valor real de la propiedad. De acuerdo con el Máximo Tribunal, esta normativa previene la simulación de transacciones con precios artificialmente bajos y garantiza que los ingresos generados por la diferencia de valor sean registrados de manera adecuada. En términos prácticos, esto implica que un individuo que adquiera una vivienda a un precio “reducido” debido a una oferta por debajo del valor de mercado podría enfrentarse a un impuesto considerable. La SCJN subrayó que la medida no hace distinción entre el tipo de inmueble ni la situación personal del comprador. Se grava el incremento objetivo del patrimonio, sin considerar la intención del propietario. De este modo, se pretende fortalecer la equidad en el sistema fiscal y prevenir prácticas como la subvaluación de inmuebles para evadir impuestos. El tribunal también enfatizó que la regulación se aplica de manera general, asegurando que las obligaciones fiscales se determinen con certeza jurídica. Este aspecto es fundamental para compradores, vendedores y autoridades, ya que establece con claridad cuándo se debe pagar ISR y cómo se calcula el monto correspondiente, evitando interpretaciones arbitrarias que podrían dar lugar a conflictos legales. El umbral del 10% no es un número al azar. Los ministros de la Suprema Corte consideraron que este porcentaje representa un margen razonable para identificar diferencias significativas entre el precio de venta y el valor real del inmueble. De esta forma, se protege al contribuyente que realmente paga un precio justo y se gravan únicamente las operaciones que muestran discrepancias relevantes. Además, el fallo contribuye a consolidar un sistema tributario más transparente y equitativo, asegurando que la compra de inmuebles se realice con reglas claras. Los especialistas prevén que esta decisión influirá en la negociación de propiedades, los avalúos profesionales y la forma en que los compradores y vendedores estructuran sus transacciones, especialmente en mercados donde los precios suelen fluctuar o donde las oportunidades de compra “baratas” son frecuentes.