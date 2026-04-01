La llegada de Semana Santa no solo moviliza a miles de personas por motivos religiosos, también activa medidas que suelen generar dudas y cambios en la rutina diaria. Una de ellas ya fue confirmada y afectará directamente a quienes planean comprar bebidas alcohólicas en fechas clave. Aunque muchos lo asocian con elecciones, esta restricción también aparece en celebraciones masivas donde la concentración de personas aumenta. En esta ocasión, la decisión ya tiene días definidos y zonas específicas donde se aplicará. Lo que parecía una medida habitual vuelve a tomar protagonismo, pero con detalles que no todos conocen. En ciertos lugares, la prohibición será total, mientras que en otros habrá excepciones que podrían marcar la diferencia. La ley seca en Semana Santa 2026 ya fue oficializada en la Ciudad de México, donde se prohibirá la venta de alcohol durante el Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril). La medida estará vigente durante todo el día, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, y se aplicará principalmente en la alcaldía Iztapalapa, una de las zonas con mayor afluencia por las celebraciones religiosas. En este territorio se lleva a cabo el tradicional Vía Crucis, considerado uno de los eventos más representativos del país. Por este motivo, las autoridades buscan evitar incidentes y mantener el orden público. La prohibición alcanzará a supermercados, tiendas de autoservicio, vinaterías y cualquier comercio que venda bebidas alcohólicas dentro del perímetro establecido. Dentro de Iztapalapa, la ley seca en Semana Santa 2026 abarcará los ocho barrios tradicionales donde se concentran las actividades: El incumplimiento de esta disposición puede derivar en multas económicas e incluso la clausura del establecimiento, según la normativa vigente en la capital. Por otro lado, en el Estado de México, el municipio de Cuautitlán Izcalli también aplicará restricciones, pero con un alcance distinto. Allí, la ley seca se extenderá del 2 al 5 de abril. Las autoridades no descartan ampliar la medida a otras zonas si se considera necesario. Por eso, recomiendan a la población mantenerse informada y prever compras para evitar contratiempos durante los días de restricción.