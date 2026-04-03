Con la llegada de Semana Santa 2026, las autoridades del Valle de México anunciaron la implementación de la Ley Seca en varias demarcaciones. La medida busca mantener el orden público durante las procesiones y actos litúrgicos que atraen a miles de fieles en los días más significativos del calendario católico. Las fechas oficiales son: Jueves Santo 2 de abril, Viernes Santo 3 de abril, Sábado de Gloria 4 de abril y Domingo de Resurrección 5 de abril. Quienes incumplan la restricción pueden enfrentar multas administrativas o arrestos. En la Ciudad de México, la restricción se concentrará en zonas de alta afluencia. Iztapalapa es la demarcación clave por la magnitud de su representación de la Pasión de Cristo, y la medida aplicará en ocho barrios: En Cuajimalpa de Morelos, la prohibición será más extensa y se mantendrá vigente hasta el domingo 5 de abril a las 23:59 horas. En el Estado de México, San Mateo Atenco y Cuautitlán Izcalli confirmaron la aplicación de la normativa desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril. En estos municipios mexiquenses, la restricción no afectará a los restaurantes. Los establecimientos podrán vender bebidas alcohólicas siempre que se consuman acompañadas de alimentos. Quienes se encuentren en alguna de estas zonas durante Semana Santa, las autoridades recomiendan anticipar las compras y respetar las normativas locales. La vigilancia será estricta durante todos los días de celebración.