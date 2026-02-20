Desde fines de 2025, cruzar la frontera terrestre hacia Estados Unidos es considerablemente más caro. El Gobierno federal elevó el costo del Formulario I-94, un documento obligatorio para muchos viajeros no inmigrantes y el impacto ya se siente entre quienes viajan regularmente desde México. El aumento de tarifas implementado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) multiplicó por cinco el valor del permiso exigido en ingresos por tierra. La medida forma parte de una reforma migratoria más amplia aprobada por el Congreso y ya está plenamente vigente en 2026. El encarecimiento se debe al aumento del Formulario I-94 para cruces terrestres. Este registro de entrada y salida es obligatorio para la mayoría de los visitantes no inmigrantes que ingresan por tierra y pasó de costar 6 a 30 dólares por persona desde el 30 de septiembre de 2025. El I-94 funciona como constancia oficial de admisión legal y suele ser requerido para trámites migratorios, solicitudes laborales o extensiones de estadía. Mientras que quienes llegan por avión o barco lo reciben de forma electrónica automática, quienes cruzan por tierra deben solicitarlo activamente, ya sea en línea antes del viaje o en el propio puerto de entrada. El nuevo costo aplica exclusivamente a entradas por frontera terrestre. No afecta a viajeros que ingresan por vía aérea o marítima. Además, existen excepciones: residentes permanentes que regresan al país y la mayoría de ciudadanos canadienses no necesitan tramitar este formulario. Las autoridades confirmaron que estas tarifas se ajustarán anualmente por inflación, por lo que podrían registrarse nuevos incrementos. Especialistas recomiendan aplicar al I-94 en línea antes de viajar para evitar demoras y contemplar estos costos adicionales al planificar traslados frecuentes o viajes laborales transfronterizos.