El Servicio Meteorológico Nacional encendió las alarmas para la semana del 18 hasta 21 de mayo: cuatro días consecutivos de tormentas intensas se combinarán, paradójicamente, con una ola de calor extremo en otras regiones del país. El segundo “gran diluvio” de mayo llega apenas días después de que arrancara oficialmente la temporada de lluvias, el pasado 15 de mayo. Esta vez, la amenaza es concreta: lluvias de entre 25 y 75 milímetros acumulados en zonas específicas del centro, oriente y sureste del país, con riesgo de inundaciones, corrientes súbitas y afectaciones viales durante todo el período. Los estados en alerta máxima —denominada “tormenta negra”— son Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se esperan acumulados de entre 50 y 75 mm. En un segundo anillo de afectación, con lluvias de 25 a 50 mm, se encuentran San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas. Lo que hace especialmente peligrosa esta semana es la combinación de dos extremos climáticos simultáneos. Mientras el centro y el oriente del país se preparan para el diluvio, una ola de calor disparará los termómetros hasta los 45 grados en estados del norte y del sur del territorio: Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán encabezan la lista de zonas con temperaturas extremas. En otras entidades como Jalisco, Michoacán, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas, el mercurio superará los 40 grados, lo que agrava los riesgos para grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Ante el doble fenómeno, las autoridades meteorológicas emitieron recomendaciones puntuales para minimizar riesgos. Frente a las lluvias, se pide a la población retirar basura de coladeras y desagües para evitar encharcamientos, no cruzar corrientes de agua, aunque parezcan superficiales, evitar espacios abiertos durante tormentas eléctricas y salir a la calle con paraguas y calzado cerrado. Para quienes enfrentarán la ola de calor, la clave está en la hidratación constante, el uso de bloqueador solar, ropa ligera de algodón y no dejar bajo ninguna circunstancia a niños ni mascotas dentro de vehículos estacionados.