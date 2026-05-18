El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de tormentas fuertes acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas intensas de viento en distintas regiones del país para el comienzo de esta semana. Las condiciones meteorológicas comenzarán a impactar principalmente en estados del norte y noreste de México, donde se esperan condiciones severas durante las próximas horas. El fenómeno podría provocar complicaciones viales, caída de objetos y reducción de visibilidad. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil y el área de monitoreo climático de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en varias zonas urbanas y rurales. Según el reporte emitido por las autoridades meteorológicas, los estados con mayor probabilidad de afectaciones por tormentas severas son Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En estas entidades se prevén lluvias fuertes durante las próximas horas. En el caso de Coahuila, las regiones bajo alerta son Carbonífera, Centro-Desierto, Laguna y Sureste. Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían presentarse de manera repentina y con actividad eléctrica constante. Para Nuevo León, el pronóstico incluye afectaciones en la zona Norte, Centro Periférica, Oriente, Área Metropolitana de Monterrey, Citrícola y Sur. Las fuertes rachas de viento podrían provocar caída de árboles, anuncios y objetos sueltos. En Tamaulipas se esperan tormentas en las regiones Fronteriza, Sur, Mante y Centro, mientras que en San Luis Potosí las lluvias impactarán principalmente en Altiplano, Centro y Huasteca, donde también existe probabilidad de granizo. Las autoridades advirtieron que estas tormentas pueden provocar encharcamientos, inundaciones repentinas y afectaciones en avenidas y carreteras. La combinación de lluvia intensa y fuertes vientos incrementa los riesgos para automovilistas y peatones. También existe probabilidad de caída de granizo, con posibles daños en vehículos, techos y estructuras ligeras, además de descargas eléctricas peligrosas para actividades al aire libre. En ciudades del norte del país, como Monterrey, las lluvias podrían generar cortes momentáneos de energía y complicaciones en el transporte. Protección Civil pidió mantenerse atento a los avisos oficiales ante posibles cambios rápidos en las condiciones climáticas.