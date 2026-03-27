El peso mexicano resintió el recorte en la tasa de interés de Banco de México (Banxico), anunciado la víspera y el aumento de la aversión al riesgo global por el conflicto en Medio Oriente, factores que impulsaron al dólar. El tipo de cambio alcanzó un máximo intradía de 18.1012 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg, luego de que el banco central sorprendiera al mercado con un recorte de 25 puntos base, llevando la tasa a 6.75%. “El ajuste a la baja en la tasa reduce el atractivo del carry trade, lo que juega en contra de la moneda mexicana”, explicó James Salazar, subdirector de Análisis Económico en Kapital Grupo Financiero. El 26 de marzo, en una votación dividida de 3 a 2, la Junta de Gobierno de Banxico recortó la tasa por primera vez en 2026, desde 7% a 6.75%. Los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja votaron por mantenerla sin cambios. En paralelo, el banco central ajustó ligeramente al alza sus pronósticos de inflación, aunque mantuvo su expectativa de convergencia hacia el objetivo de 3% en 2027. A la presión interna se sumó el fortalecimiento global del dólar, impulsado por una mayor aversión al riesgo ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una “pausa” de 10 días en ataques contra infraestructura energética, con fecha límite al 6 de abril. “El anuncio confirma que hay conversaciones, pero también sugiere que el conflicto se extenderá al menos hasta la primera semana de abril”, señaló Gabriela Siller en un reporte. El mercado recibió el mensaje con cautela. Según reportó The Wall Street Journal, el Pentágono evalúa enviar hasta 10,000 tropas adicionales a la región, lo que eleva el riesgo de una escalada hacia un conflicto terrestre. Este entorno presionó a los activos de riesgo y fortaleció al dólar. El índice dólar (DXY) —que mide su desempeño frente a una canasta de seis divisas— se ubicó en 99.96 puntos, tras tocar un máximo de 100.15 durante la jornada. Además, persisten reportes de que Irán estaría preparado para desplegar más de un millón de soldados en caso de una confrontación terrestre con EE.UU. Aunque el mercado anticipa que el conflicto no se prolongue por mucho tiempo, el cierre del estrecho de Ormuz continúa generando riesgos inflacionarios al retrasar la normalización del suministro energético, lo que mantiene bajo presión a la Reserva Federal. “Algunos miembros advirtieron que el alza en el precio del petróleo está elevando los riesgos inflacionarios por encima de los del crecimiento”, señalaron analistas de GBM. Para Salazar, este conjunto de factores mantendrá al tipo de cambio cotizando por encima de los 18 pesos por dólar en el corto plazo.