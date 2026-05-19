Los conductores del Estado de México deberán estar atentos a un nuevo requisito para tramitar la licencia de conducir. Las autoridades confirmaron que la Clave Única de Registro de Población (CURP) será indispensable para realizar diversos procedimientos ante la Secretaría de Movilidad (SEMOV).

La decisión surge luego de un convenio entre la Secretaría de Gobernación y la SEMOV del Edomex, mediante el cual ambas dependencias compartirán información en tiempo real para verificar que la CURP de cada ciudadano sea auténtica y esté certificada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Adiós licencia de conducir: el nuevo requisito obligatorio que deberán presentar los automovilistas

Con este nuevo acuerdo, las personas que quieran tramitar su licencia de conducir en el Estado de México tendrán que presentar una CURP válida y certificada. La Semov podrá revisar en línea si el documento está vigente, si coincide con los datos oficiales y si no presenta inconsistencias.

La intención es frenar problemas relacionados con identidades duplicadas, documentos falsos o errores en los registros de conductores. Además, en caso de detectar irregularidades, las autoridades podrán orientar al ciudadano para acudir al Registro Civil y corregir su situación antes de continuar con el trámite.

Aunque la CURP ya era utilizada en muchos procedimientos oficiales, ahora tendrá un papel central porque será validada directamente con la base de datos de RENAPO en tiempo real.

La Semov del Edomex validará en tiempo real la CURP de los conductores ante RENAPO para autorizar trámites de licencia de conducir. Fuente: Gobierno de México

¿Quiénes tendrán que presentar la CURP para sacar la licencia de conducir en Edomex?

El requisito aplicará para todos los ciudadanos que soliciten alguno de los trámites relacionados con licencias y permisos de conducir en el Estado de México. Entre ellos destacan:

Expedición de licencia de conducir por primera vez

Renovación de licencia

Reposición por robo o extravío

Cambio de datos personales

Permisos temporales para conducir

¿Qué pasará si tu CURP no está certificada o tiene errores?

Las autoridades explicaron que, si durante la validación se detecta que la CURP no está certificada, presenta inconsistencias o no coincide con los registros oficiales, el trámite podría detenerse temporalmente.

En esos casos, los ciudadanos deberán acudir al Registro Civil para corregir la información y posteriormente regresar a la SEMOV para continuar el procedimiento. Por ello, las autoridades recomiendan revisar con anticipación que la CURP esté actualizada y validada correctamente.