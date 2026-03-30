El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que la Declaración Anual es un trámite obligatorio para los contribuyentes en México, y que no cumplir en tiempo puede generar multas, recargos e incluso revisiones fiscales. Para este ejercicio, uno de los requisitos fundamentales es contar con la firma electrónica (e.firma) vigente, ya que es indispensable para completar el proceso. Esta misma funciona como una identificación digital, permitiendo validar la identidad del contribuyente en trámites electrónicos. Las autoridades recomiendan activar el Buzón Tributario, ya que es el canal oficial para recibir notificaciones relacionadas con la declaración. La Declaración Anual permite informar: Con estos datos, la autoridad fiscal determina si existe un saldo a favor, un monto por pagar o si el contribuyente se encuentra al corriente en sus obligaciones. Según el calendario oficial, las personas morales deben presentarla del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, mientras que las personas físicas deberán hacerlo durante abril del mismo año. Están obligadas a realizar este trámite las personas físicas que hayan tenido ingresos durante 2025, en particular quienes: Asimismo, las personas morales deben cumplir con esta obligación, sin importar su tamaño o régimen fiscal. Para completar el proceso, es necesario contar con: La plataforma del SAT permite realizar la declaración en línea con datos precargados, lo que facilita el trámite. Sin embargo, es responsabilidad del contribuyente revisar que la información sea correcta antes de enviarla. No cumplir con el plazo requerido puede derivar en sanciones económicas y posibles limitaciones en futuros trámites. Por ello, recomiendna verificar con anticipación que la e.firma esté vigente, ya que es uno de los elementos esenciales para completar correctamente la Declaración Anual.