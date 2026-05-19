La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

En esta noticia Jóvenes reciben apoyo económico y seguro médico mientras se capacitan

El Gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos dirigido a personas de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan, con el objetivo de que puedan integrarse más rápido al mercado laboral mediante capacitación práctica en centros de trabajo.

De acuerdo con datos oficiales respaldados por el INEGI, las personas que concluyen este esquema de formación propuesto por el Gobierno de México tienen 2.5 veces más probabilidades de conseguir empleo, gracias a la experiencia adquirida en empresas, talleres, negocios y organizaciones donde realizan actividades durante un periodo de hasta 12 meses.

El programa del Gobierno de México busca que más jóvenes se inserten en el mundo laboral. Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Gobierno de México

Jóvenes reciben apoyo económico y seguro médico mientras se capacitan

Entre 2019 y 2026, alrededor de 3.5 millones de jóvenes participaron en esta estrategia federal enfocada en abrir oportunidades laborales para quienes enfrentan dificultades para encontrar un primer empleo.

Además del depósito mensual, las y los beneficiarios cuentan con seguro médico del IMSS y materiales necesarios para desarrollar sus actividades.

El apoyo mensual es de 9 mil 582 pesos.

Está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años.

La capacitación puede durar hasta 12 meses.

Participan empresas, talleres y organizaciones.

El 58% de las personas beneficiarias son mujeres.

En 2026 se integrarán cerca de 250 mil jóvenes más.

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Desde el Gobierno de Claudia Sheinbaum aseguran que este tipo de programas busca reducir las barreras de acceso al empleo formal, especialmente para jóvenes sin experiencia laboral previa, fortaleciendo sus habilidades y aumentando sus oportunidades de contratación en distintos sectores productivos.