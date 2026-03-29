Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vuelve a poner en el centro del debate el uso del patrimonio cultural indígena en México. El fallo no solo impacta a una empresa en particular, sino que deja señales claras sobre los límites legales en este tipo de casos. La decisión del máximo tribunal introduce un cambio relevante que podría marcar un antes y un después, en pleno contexto turístico donde la explotación comercial de elementos culturales ha crecido en los últimos años. Aunque el trasfondo jurídico es complejo, el eje de la discusión gira en torno a quién tiene derecho sobre el patrimonio cultural del Pueblo Maya y hasta dónde puede llegar su uso en actividades comerciales. El caso se originó cuando el Instituto Nacional del Derecho de Autor ordenó a una empresa turística retirar publicidad que utilizaba elementos del patrimonio cultural del Pueblo Maya sin cumplir con las condiciones legales necesarias. Tras no acatar la medida, la empresa fue sancionada y respondió con un juicio de amparo. En ese proceso, argumentó contar con autorización de un organismo denominado “Gran Consejo Maya”, lo que llevó a un juzgado a concederle una suspensión para seguir utilizando ese material. Sin embargo, la Suprema Corte revisó esa decisión y determinó que no se evaluó correctamente el interés social frente al interés particular. El tribunal concluyó que permitir el uso del patrimonio en esas condiciones podía afectar derechos colectivos protegidos por la ley. El máximo tribunal recordó que, tras la reforma constitucional de 2024 y la legislación vigente, el patrimonio cultural del Pueblo Maya pertenece de forma colectiva a sus comunidades, lo que lo convierte en un asunto de interés público. En este sentido, la Corte dejó claro que el Estado tiene la obligación de proteger estos bienes frente a usos indebidos, incluso cuando existan intereses económicos de por medio. Entre los puntos clave que deja esta decisión se destacan: Además, la resolución también refuerza la protección ambiental en zonas como Yum Balam, en Quintana Roo, donde estos elementos culturales están estrechamente vinculados con el territorio. Con este fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta un precedente importante: la defensa del patrimonio cultural indígena no puede quedar sujeta a interpretaciones que debiliten su carácter colectivo ni su valor para las comunidades.