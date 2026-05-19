La Unidad de Inteligencia Financiera tomó una medida preventiva tras una grave acusación impulsada desde Estados Unidos. El caso ya generó impacto político y encendió alertas dentro del sistema financiero mexicano.

El Gobierno de México confirmó el bloqueo de cuentas bancarias de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa luego de que Estados Unidos los acusara de presuntos vínculos con el narcotráfico. La medida fue ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Entre los señalados se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de otros exintegrantes de su administración. Según explicó la UIF, el congelamiento fue aplicado de forma preventiva para proteger al sistema financiero mexicano mientras avanzan las investigaciones.

La Unidad de Inteligencia Financiera tomó una medida preventiva tras una grave acusación impulsada desde Estados Unidos. El caso ya generó impacto político y encendió alertas dentro del sistema financiero mexicano. EFE

México bloqueó las cuentas bancarias de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa: quiénes fueron acusados por Estados Unidos

Las acusaciones surgieron luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara a funcionarios y exfuncionarios ligados al gobierno de Sinaloa por presuntos vínculos con facciones del Cártel de Sinaloa, especialmente con Los Chapitos. Entre los involucrados aparecen un gobernador con licencia, exsecretarios estatales, mandos de seguridad y operadores políticos vinculados a áreas clave de la administración pública.

Según las investigaciones, los señalados habrían facilitado operaciones relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero mediante supuestas redes de protección política y financiera. Todos rechazaron las acusaciones y negaron nexos con organizaciones criminales.

Frente a este escenario, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que el congelamiento de cuentas fue una medida preventiva derivada de alertas financieras y aclaró que no representa una sentencia judicial. Mientras tanto, la UIF indicó que los involucrados aún pueden recurrir a mecanismos legales para impugnar las restricciones financieras impuestas.

Por qué el Gobierno decidió congelar las cuentas bancarias

La Secretaría de Hacienda explicó que el bloqueo de cuentas se realizó “con carácter estrictamente preventivo” para evitar riesgos en el sistema financiero nacional, luego de que bancos detectaran operaciones consideradas inusuales.

Las autoridades señalaron que algunas de las personas involucradas fueron identificadas como Personas Políticamente Expuestas (PEP), una categoría que obliga a aplicar controles financieros más rigurosos y activar alertas especiales.

La medida también ocurre en medio de la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir redes de narcotráfico y lavado de dinero. En ese contexto, ambos gobiernos intensificaron sanciones y bloqueos financieros contra presuntas estructuras ligadas al crimen organizado.

Especialistas remarcan que estas acciones buscan limitar la capacidad económica de grupos criminales, aunque aclaran que el congelamiento de cuentas no reemplaza los procesos judiciales que deberán avanzar posteriormente.

La palabra de Claudia Sheinbaum sobre las acusaciones y el caso Sinaloa

La mandataria negó que las investigaciones afecten o comprometan a su gobierno. También, aseguró que mantendrá la cooperación con Estados Unidos, aunque insistió en defender la soberanía mexicana.

La mandataria afirmó que no se protegerá a ninguna persona vinculada con actividades criminales y reiteró que la Fiscalía mexicana mantiene investigaciones independientes sobre el caso.

Mientras tanto, el escándalo ya generó tensiones dentro de Morena, donde algunos dirigentes comenzaron a tomar distancia del gobernador con licencia de Sinaloa ante el avance de las acusaciones y el impacto político del tema.

El congelamiento de cuentas representa uno de los golpes financieros más importantes de los últimos meses en México y volvió a poner el foco sobre la relación entre autoridades locales y organizaciones criminales investigadas por Estados Unidos.