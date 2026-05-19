PANAM es más que su modelo más icónico “Campeón” de silueta clásica tipo 084, famoso por haber sido utilizado durante décadas en las escuelas mexicanas y caracterizado tradicionalmente por su combinación de azul con blanco. Hoy la marca quiere desmarcarse del sello de marca de nostalgia, por lo que está en constante reinvención para seguir vigente entre las nuevas generaciones.

En entrevista con El Cronista, Paola Reglín, directora de marketing y comunicación de la marca mexicana de calzado PANAM (Producto Auténtico Nacional Mexicano), asegura que la empresa fundada en 1962 se encuentra en plena metamorfosis de negocio.

Lejos de colgarse de los recuerdos escolares, la firma está ejecutando una agresiva estrategia que combina la expansión en centros comerciales, el crecimiento de su división de ropa, alianzas universitarias para el diseño de nuevos productos, colaboraciones con marcas y el aprovechamiento de canales digitales como TikTok Shop, todo mientras mantiene una producción anual de 3 millones de pares de tenis.

Con 220 tiendas en toda la República Mexicana (45 de ellas corporativas en la zona metropolitana del Valle de México y el resto bajo el modelo de franquicias), la empresa busca competir de tú a tú en el dinámico mercado del streetwear, un terreno dominado por gigantes globales.

Frente a rivales internacionales como Nike o Adidas, o firmas de nicho enfocadas al skate como Vans, PANAM defiende su posición basándose en un factor clave: el precio y el origen local. La directiva estima que PANAM es entre un 30% y un 40% más accesible que las marcas globales. Mientras que en las cadenas transnacionales los modelos económicos rondan los MXN $800 o 900 pesos en rebajas, PANAM compite con opciones desde los MXN $500 pesos.

Toda la producción de la empresa se concentra en León, Guanajuato, una de las zonas zapateras más afectadas por la entrada de calzado de origen asiático. Al respecto, Reglín enfatizó el compromiso de la marca de “apoyar la materia prima nacional y de no dejar que muera la industria del calzado”. La clave está en “ir poco a poco educando al consumidor y que se dé cuenta que hay que apostar por lo mexicano”.

Tenis clásicos PANAM | Cortesía

El hype de las colaboraciones

Reglín comparte que la estrategia para sacudirse la etiqueta retro ha sido el lanzamiento constante de ediciones limitadas en colaboración con marcas mexicanas que tienen gran posicionamiento entre los consumidores.

Sus colaboraciones más exitosas —Dr. Simi, Cerveza Victoria y el licor Gran Malo de Luisito Comunica— han generado fenómenos de sold-out en sus primeros fines de semana de lanzamiento, con drops iniciales de entre 1,000 y 1,500 piezas que disparan las ventas de esos productos al 100%, asegura Reglín.

De cara al verano, PANAM prepara un despliegue importante. La semana pasada llegó a tiendas la primera fase de “Puro Mexa”, una colección completa de ropa y calzado diseñada para aprovechar la coyuntura del Mundial de Fútbol de este año. La segunda fase se liberará el 20 de mayo.

Posteriormente, en agosto, la firma presentará una sorpresiva alianza con la marca avícola Bachoco. “Va a ser de alto impacto lo que vamos a hacer con ellos, estamos poniendo todos los huevos en la canasta”, bromeó Reglín.

Del calzado al outfit completo

Aunque el calzado sigue siendo el core de PANAM, la categoría de ropa y accesorios —introducida formalmente en 2019— se ha convertido en una pieza clave de la estrategia corporativa. Actualmente, la división textil representa el 20% del portafolio total de la empresa, pero la meta a mediano plazo es más ambiciosa.

“Hoy el portafolio de ropa está alrededor de un 20%, que no es menor, pero sí nos gustaría llegar a 30 o 35% “, reveló la directiva, reconociendo que el principal reto interno ha sido la constancia entre colecciones.

Para continuar con la innovación, PANAM implementará un programa semestral de convocatorias con universidades públicas y privadas. El proyecto piloto arrancó este año con la carrera de diseño textil de la Universidad Iberoamericana. A través de este acompañamiento de seis meses, las estudiantes diseñan piezas que se producirán a finales de año bajo su propia firma, otorgándoles valor curricular y dotando a la marca de una perspectiva fresca.

“A veces nosotros como marca nos estamos enfocando en el competidor, pero no estamos escuchando ni viendo realmente al consumidor desde un ángulo mucho más personal”, admitió Reglín. “Cuando tienes una visión tan fresca y joven como la de los estudiantes, también puedes ganar terreno”.

Del escaparate de centros comerciales a la fiebre del live shopping

Reglín también detalló que el timón de la empresa hoy apunta a capturar los flujos de consumo en espacios cerrados, diversificando sus ubicaciones tradicionales a pie de calle.

“La estrategia está muy apegada a este tema de retomar el posicionamiento que ya teníamos en la calle, pero ahora hacia donde hay más tráfico de personas, que son en las plazas”, explicó Reglín.

Esta expansión ya se refleja en aperturas estratégicas en puntos periféricos y de alto tráfico en la capital del país, como Gran Sur, Plaza Central y Plaza San Miguel. “Buscamos estos nuevos espacios en diferentes puntos de la Ciudad de México, pero sí abarcando desde una zona poniente hasta la zona sur”, precisó.

La expansión física importa, tanto como la digital, otro de los pilares que sostiene el crecimiento de PANAM. Hoy en día, el comercio electrónico ya no se limita a su tienda en línea tradicional, sino que ha encontrado un catalizador masivo en las ventas en vivo o live shopping.

Reglín asegura que PANAM realiza transmisiones en vivo casi a diario en la plataforma TikTok Shop, una herramienta que se ha vuelto indispensable para conectar con las audiencias más jóvenes y acelerar el inventario.

De acuerdo con Reglín, los canales digitales registran un crecimiento mensual del 30%, y el ecosistema de TikTok representa de manera directa entre el 25% y el 30% del total de las ventas de e-commerce de la compañía.

El crecimiento de PANAM es omnicanal e internacional. Actualmente opera en el mercado de Estados Unidos a través de su tienda en línea con envíos a todo el país, y cuenta con presencia física mediante socios franquiciatarios en Guatemala y Paraguay.