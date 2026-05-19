Transportistas anunciaron paro para el 20 de mayo en México

Los integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunciaron un paro el próximo 20 de mayo de 2026 en distintos accesos, salidas y vialidades principales de la Ciudad de México. Se trata de una nueva jornada de movilizaciones y megabloqueos, por lo que se sugiere evitar problemas con el traslado dentro de la capital.

Según informaron desde ANTAC, el objetivo de la huelga es exigir respuesta y atención por parte del Gobierno Federal. Bajo el lema “Vamos todos juntos en una sola voz a luchar por nuestros derechos”, los manifestantes buscan visibilizar distintas demandas relacionadas con seguridad, condiciones laborales y problemáticas sociales.

ANTAC llamó a paro de transportistas el 20 de mayo de 2026

A continuación, los detalles que debes tener en cuenta.

Transportistas anuncian nueva protesta masiva

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, además del gremio transportista participarán otros sectores sociales, entre ellos:

Trabajadores de salud Docentes Colectivos de madres buscadoras

Entre las principales exigencias destacan:

mayor seguridad en carreteras y vialidades del país;

abastecimiento de medicamentos y atención al sistema de salud;

pagos justos para campesinos y productores;

atención a demandas del sector educativo;

acciones para frenar las desapariciones en México.

Fecha y horario del paro de transporte

La ANTAC informó que las protestas y bloqueos están programados para el miércoles 20 de mayo de 2026 y podrían comenzar desde las 09, lo que provocaría inconvenientes importantes en la circulación y el transporte público.

Posibles rutas y puntos afectados en CDMX

Aunque la organización todavía no dio a conocer el recorrido oficial completo, se adelantó que algunos contingentes partirán desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, con dirección hacia el Zócalo capitalino.

También se prevén bloqueos y concentraciones en distintas vialidades de la capital y del Estado de México.

Vialidades con posibles afectaciones en CDMX

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Zonas afectadas en el Estado de México

México-Pachuca

México-Querétaro

Circuito Exterior Mexiquense

Periférico Norte

accesos hacia Paseo de la Reforma

Los transportistas señalaron que buscan llamar la atención sobre diversas problemáticas nacionales y advirtieron que en entidades como Guerrero, Chiapas, Zacatecas y Michoacán persisten situaciones de inseguridad y desplazamiento forzado que, aseguran, requieren atención inmediata.