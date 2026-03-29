Los bancos de México están en proceso de implementar modificaciones significativas en las transacciones en efectivo. A partir de la segunda mitad de 2026, la ejecución de operaciones con montos elevados requerirá procesos de verificación adicionales, con el propósito de proteger a los usuarios y combatir actividades financieras que puedan resultar sospechosas. Estas medidas tienen como objetivo fortalecer la seguridad en el sistema financiero, asegurando así una mayor protección para los clientes y fomentando la transparencia en las operaciones monetarias. La Asociación de Bancos de México ha establecido un umbral de 140,000 pesos como punto de partida para reforzar los mecanismos de prevención de fraudes. El objetivo es garantizar que cada operación significativa quede debidamente registrada y asociada a una identidad verificable. Desde el primer día de julio de 2026, cualquier persona que desee depositar o retirar cantidades superiores a los 140,000 pesos en efectivo deberá presentar documentación adicional. Los bancos solicitarán una identificación oficial vigente junto con al menos un dato biométrico del cliente. Los datos biométricos pueden incluir huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo de iris, dependiendo de la tecnología que cada institución bancaria decida implementar. Este requisito aplicará tanto para operaciones realizadas en sucursales físicas como en cajeros automáticos habilitados con esta tecnología. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso sanciones que superan los 185 millones de pesos a tres entidades financieras, tras identificar deficiencias en sus protocolos de prevención. Estos eventos han propiciado la implementación de medidas más rigurosas en todo el sector bancario. El contexto que rodea estas nuevas políticas está vinculado a investigaciones internacionales y recientes denuncias sobre el uso del sistema financiero para operaciones ilícitas. Autoridades estadounidenses han detectado presuntas irregularidades en diversas instituciones financieras del país, lo que ha resultado en sanciones millonarias impuestas por los reguladores nacionales. El presidente de la Asociación de Bancos de México indicó que estas recomendaciones exceden los requerimientos establecidos por la regulación actual. El objetivo es establecer a México como un modelo en transparencia financiera, utilizando plataformas tecnológicas que permitan el intercambio de información en tiempo real, posicionándose así como uno de los primeros países en implementar este tipo de sistemas.