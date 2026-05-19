Para los migrantes venezolanos será muy difícil ingresar a USA, se intensificarán mucho más los controles en las fronteras. (Fuente: Shutterstock)

Estados Unidos (EE.UU.) anunció este lunes la restricción a partir de ahora de la entrada al país de viajeros que vengan de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur ante el nuevo brote del virus del Ébola .

En concreto, EE.UU. suspenderá temporalmente la entrada al país de personas que no tengan un pasaporte estadounidense y que viajen desde o hayan pasado por estos tres países en los últimos 21 días, según señaló en una llamada con reporteros Satish Pillai, funcionario de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Cuánto durará el cierre de fronteras de Estados Unidos por brote de Ébola

Esta restricción, emitida en una orden que invoca el Título 42 de la ley de salud pública, estará vigente por un periodo de 30 días, de acuerdo con el documento publicado por los CDC. Los militares de EE.UU., el personal diplomático y sus familiares (parejas e hijos) están exentos de la prohibición.

El objetivo, detalla el escrito, es “reducir el riesgo de que el virus del Ébola entre en EE.UU.” y facilitar una evaluación de riesgos sobre el brote.

Para implementar esta directriz, las autoridades sanitarias del país están “coordinando” con aerolíneas extranjeras y nacionales y funcionarios en los puertos de entrada para “identificar ” a los pasajeros que podrían haber sido expuestos al Ébola, detalló Pillai.

Un trabajador con bata protectora se prepara para tomar la temperatura a los visitantes como medida preventiva contra el ébola en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) en Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo. Fuente: EPA MARIE JEANNE MUNYERENKANA

A su vez, los CDC están “reforzando las actividades de respuesta para la protección sanitaria en los puertos, el rastreo de contactos, la capacidad de pruebas de laboratorio y la preparación hospitalaria en todo el país”, agregó el funcionario.

Estados Unidos en alerta por eminente entrada del virus al país: confirmó un caso

Un misionero de nacionalidad estadounidense contrajo el virus del ébola luego de haber estado en contacto con casos en la República Democrática del Congo, de acuerdo con lo comunicado el lunes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de ese país.

Satish Pillai, quien encabeza la respuesta de los CDC frente a este brote, señaló en rueda de prensa que el afectado ya muestra manifestaciones clínicas de la enfermedad y fue derivado a Alemania para recibir tratamiento especializado. Paralelamente, los CDC trabajan en la coordinación del traslado hacia ese mismo país de otras seis personas que pudieron haber tenido contacto con el virus.

Por su parte, la organización misionera cristiana Serge Global confirmó que el médico Peter Stafford estuvo expuesto al ébola mientras brindaba atención sanitaria en el Hospital Nyankunde, ubicado en territorio congoleño. Los otros dos profesionales médicos que integraban su equipo, entre ellos su esposa, no presentan síntomas hasta el momento.

No obstante, recalcó Pillai, en este momento el riesgo para los estadounidenses respecto al Ébola es “bajo”. El brote ha causado ya 88 muertos en la República Democrática del Congo, según informó la Organización Mundial de la Salud.

Estudiantes se lavan las manos como medida preventiva contra el ébola en el Instituto Mwanga en Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo. Fuente: EPA MARIE JEANNE MUNYERENKANA

El virus comenzó a circular a finales del mes de abril y, hasta el momento, se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, que destacan por un intenso movimiento de población y su proximidad a Uganda y Sudán del Sur. Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala -incluido un fallecido- y Sudán del Sur un caso en el estado de Equatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.

Cuáles son los principales síntomas del ébola

Período de incubación

El tiempo entre la exposición al virus y la aparición de los primeros síntomas oscila entre 2 y 21 días, manifestándose en promedio entre los 8 y 10 días.

Síntomas iniciales

Los síntomas iniciales pueden aparecer de forma repentina e incluyen fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza y de garganta.

En esta etapa temprana, la enfermedad suele sentirse similar a la gripe, con escalofríos, fatiga, vómitos, dolor estomacal y sarpullido.

Síntomas avanzados

A medida que la enfermedad progresa, pueden aparecer manifestaciones más graves:

En fases posteriores pueden presentarse fotofobia, coloración amarillenta de la piel (ictericia), inflamación de los ganglios linfáticos, vómitos, diarrea y, en casos más severos, delirio, estupor y coma, lo que indica afectación del sistema nervioso central.

Algunos pacientes pueden presentar hemorragias internas y externas, como sangre en el vómito o las heces, y sangrado por la nariz, las encías y la vagina. También puede producirse sangrado en los puntos donde se haya perforado la piel con agujas. Además, la afectación del sistema nervioso central puede provocar confusión, irritabilidad y agresividad.

Con información de EFE