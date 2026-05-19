El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió todas las alarmas para este martes 19 de mayo: una combinación explosiva de fenómenos meteorológicos simultáneos desatará lluvias torrenciales de hasta 150 milímetros en apenas 24 horas sobre al menos seis estados del país.

No se trata de lluvia ordinaria. Las autoridades advierten sobre descargas eléctricas intensas, granizo, vientos que superarán los 80 km/h y riesgo real de inundaciones.

Seis estados bajo el diluvio rojo: lluvia de hasta 150 mm que puede colapsar el país

Cuando el SMN clasifica un evento con lluvias “muy fuertes con puntuales intensas”, está hablando de acumulados que van de los 75 a los 150 milímetros en un solo día, una cantidad que puede colapsar drenajes, provocar desbordamientos de ríos y generar deslaves en zonas serranas.

Los estados que enfrentarán las condiciones más extremas son Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte y este), Hidalgo (norte) y Veracruz (norte). Además, Guanajuato, Querétaro y Puebla recibirán lluvias fuertes de 50 a 75 mm, mientras que la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca tendrán chubascos con acumulados de 25 a 50 mm.

SMN alerta por lluvias torrenciales, granizo y vientos extremos en México este 19 de mayo. Fuente: CANVA

La tormenta perfecta: cinco fuerzas atmosféricas que convergen al mismo tiempo

Este “gran diluvio” no surge de un solo factor. El SMN explica que la severidad del evento es consecuencia de una convergencia excepcional de sistemas que raramente actúan juntos con esta intensidad: una línea seca en el norte que genera contraste abrupto entre masas de aire seco y húmedo, un sistema frontal en la frontera norte que empuja aire frío contra el calor acumulado, canales de baja presión sobre el noreste y sureste del país, divergencia en altura junto a una vaguada en niveles altos de la atmósfera que favorecen el desarrollo vertical de nubes de gran potencia, y la corriente en chorro subtropical que aporta la energía necesaria para que las tormentas escalen en intensidad y cobertura geográfica.

Granizo, torbellinos y calor extremo de 45 °C: el mapa completo del peligro

Mientras el norte y el centro-sur se inundan, varios estados del occidente y el pacífico registrarán temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C, entre ellos Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero. En Sonora y Chihuahua, los vientos de hasta 70 km/h levantarán tolvaneras que reducirán la visibilidad a metros.

En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas existe riesgo de formación de torbellinos, fenómenos poco frecuentes en México, pero de alto poder destructivo.

Las costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo enfrentarán oleaje de 1 a 2 metros. Las zonas serranas de Baja California y Durango vivirán temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C durante la madrugada del miércoles, con probabilidad de heladas.