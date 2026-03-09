En medio del debate migratorio en Estados Unidos, la Embajada con sede en Ciudad de México confirmó un trámite de suma urgencia que ya ha comenzado a circular entre miles de extranjeros ilegales. El anuncio habla de apoyo económico, beneficios administrativos y un proceso que podría cambiar la forma en que algunos migrantes abandonan el territorio estadounidense. Durante años, las políticas migratorias se han centrado principalmente en controles fronterizos y procesos de deportación. Sin embargo, ahora se plantea una alternativa distinta que ofrece incentivos para quienes decidan salir del país por iniciativa propia. La propuesta incluye una asistencia económica de USD 2,600, además de facilidades de viaje y eliminación de sanciones administrativas. El monto de este bono ha registrado un incremento a comparación de años anteriores, lo que ha despertado interés entre inmigrantes que buscan regularizar su situación o regresar a su país sin enfrentar sanciones más severas. El programa que difundió la Embajada de los Estados Unidos forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y está dirigido a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y desean abandonar el territorio de manera voluntaria. A través de esta iniciativa, los inmigrantes que cumplan con los requisitos podrán recibir un bono de salida de hasta USD 2,600, una cifra que supera los USD 1,000 entregados por el Gobierno estadounidense un año atrás. Además, contarán con transporte gratuito hacia su país de origen o hacia otro país donde tengan estatus legal. El proceso se realiza mediante la aplicación móvil CBP Home, diseñada para que los extranjeros registren su intención de salir voluntariamente de Estados Unidos. Entre los beneficios anunciados por el programa se encuentran: Según el gobierno estadounidense, el objetivo es ofrecer una alternativa ordenada y voluntaria al proceso tradicional de deportación. El programa establece que los inmigrantes interesados deberán registrar su intención de salida voluntaria mediante la aplicación CBP Home. Una vez enviada la solicitud, las autoridades migratorias —incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)— evaluarán el caso para determinar si la persona es elegible para participar en el programa. Si el trámite es aprobado, el solicitante podrá organizar su salida del país sin arrestos ni detenciones, siempre que cumpla con el proceso establecido. Además, durante el periodo previo a la salida programada, los participantes no serán considerados prioridad para detención migratoria, lo que les permite organizar su viaje y resolver asuntos personales. El proceso para acceder al programa se realiza completamente en línea y fue diseñado para simplificar el registro de los solicitantes. Los pasos principales incluyen: La aplicación también fue rediseñada para reducir la cantidad de datos solicitados, priorizando únicamente información esencial y simplificando el proceso para los usuarios. De acuerdo con el Gobierno estadounidense, el programa busca ofrecer una salida voluntaria, segura y organizada para los inmigrantes, al tiempo que permite a las autoridades gestionar de manera más ordenada los procesos migratorios.