La MTA confirmó una serie de cambios temporales para los servicios de metro, autobuses y trenes durante junio 2026 como consecuencia de la Copa Mundial de la FIFA.

Estas modificaciones, según se informó, buscan facilitar los desplazamientos de los miles de aficionados que asistirán a los partidos en Nueva York y Nueva Jersey, así como garantizar que los residentes mantengan opciones de transporte público durante el torneo.

Cambió el metro: la MTA confirmó que así funcionará a partir de ahora

De acuerdo con la información oficial, habrá servicios adicionales en determinadas líneas de metro durante los días de partido. Esta medida impacta sobre

Línea 1

Línea C

Línea F

Línea 7

Específicamente, la frecuencia de la línea C aumentará durante toda la jornada en los fines de semana con partidos, entre las 10:00 y las 22:30 horas

En el caso de las líneas, 1, C y F se añadirán servicios extra después de cada juego para facilitar el regreso de los asistentes.

MTA anunció cambios en el transporte como consecuencia del Mundial 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Suspensión confirmada de cortes de metro durante los días de partido

Otra de las medidas comunicadas por las autoridades es la suspensión de todos los cortes de servicio planificados en las inmediaciones de Midtown Manhattan durante las jornadas en las que se disputen partidos.

La decisión busca evitar interrupciones y mantener la red funcionando con normalidad durante los días de mayor demanda.

Servicio completo de trenes de Long Island Rail Road y Metro-North

Por su parte, el Long Island Rail Road (LIRR) como Metro North operarán utilizando servicio completo durante todo el torneo.

Se anunció además mayor presencia policial en estaciones y trenes, así como también mayor vigilancia en general.

Información de tarifas y plazas de transporte confirmada por MTA

La organización del Mundial y el Gobierno de Nueva York confirmaron las tarifas del servicio para el traslado de aficionados. De acuerdo con la información oficial

El boleto de ida y vuelta cuesta 20 dólares

El 20% de los pasajes está reservado para residentes de Nueva York

La capacidad aumentó de 10.000 a 12.000 plazas en días escolares

En jornadas sin actividad escolar habrá hasta 18.000 plazas disponibles