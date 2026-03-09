El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México advirtió que ciertos movimientos de dinero pueden activar revisiones fiscales y, en casos graves, derivar en el bloqueo temporal de cuentas bancarias. De acuerdo con las reglas fiscales vigentes, los bancos están obligados a reportar al SAT los depósitos en efectivo que superen los 15,000 pesos en un mes dentro de una misma institución financiera. Este reporte no significa automáticamente una sanción o un impuesto, pero sí puede activar revisiones para comprobar el origen del dinero. La autoridad fiscal no grava el simple hecho de recibir dinero en una cuenta bancaria. Sin embargo, cuando los depósitos no coinciden con los ingresos declarados por el contribuyente o no pueden justificarse con documentación, el SAT puede considerar esos recursos como ingresos no reportados. Las autoridades del SAT señalan que existen ciertos patrones de manejo de dinero que pueden generar alertas en los sistemas de supervisión: Cuando se detectan estas irregularidades, el SAT puede solicitar documentación para comprobar el origen del dinero. Si el contribuyente no logra justificarlo, los depósitos podrían ser considerados ingresos gravables y generar adeudos fiscales o sanciones. Para los mexicanos que viven en Estados Unidos y aún tienen obligaciones fiscales en México, especialistas recomiendan seguir algunos pasos básicos para evitar problemas con la autoridad tributaria: Para quienes viven fuera de México, mantener ordenadas las finanzas y contar con documentación clara sigue siendo la mejor forma de evitar sanciones o el bloqueo de cuentas bancarias.