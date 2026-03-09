El Metrobús de la Ciudad de México anunció una nueva medida para los usuarios de la Línea 7: a partir de ahora, ya no se permitirá viajar de pie en el segundo piso de las unidades. La decisión busca disminuir riesgos en este tramo, ya que la velocidad y el diseño de los autobuses pueden provocar caídas o accidentes entre quienes van parados. Además, las autoridades informaron que habrá sanciones para quienes no respeten esta disposición, con el fin de mantener el orden y prevenir incidentes. La prohibición de viajar de pie en el segundo piso se debe a razones de seguridad. En el Metrobús Línea 7, el diseño de las unidades y la velocidad a la que circulan pueden aumentar el riesgo de caídas para los pasajeros que no se sujetan adecuadamente. Las autoridades indicaron que esta medida forma parte de un plan más amplio orientado a reforzar la seguridad en el transporte público y a disminuir los accidentes en rutas con alta demanda. El Metrobús adelantó que habrá sanciones para los infractores. Aunque todavía no se detallaron todas las multas o el monto exacto, la idea es que se aplique una acción correctiva para quienes no respeten la norma. Además, se contempla la intervención del personal de vigilancia o supervisores a bordo, quienes podrán pedir a los pasajeros que se sienten o bajar al primer piso. La medida impactará principalmente a los pasajeros que usan la Línea 7 en horas pico, cuando es común viajar de pie por falta de espacios. Ante esto, las autoridades recomiendan planear el viaje con más tiempo, optar por horarios menos concurridos o trasladarse hacia el primer piso de la unidad. También se reforzará la vigilancia en estaciones y en los accesos para evitar que la prohibición se incumpla.