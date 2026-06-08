Oficial | IRS visitará hogar por hogar a todos los ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con sus impuestos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos expone en su sitio web oficial las circunstancias bajo las cuales sus agentes podrían optar por realizar una visita al domicilio o al negocio de un contribuyente.

Entre las razones más frecuentes para una visita se destacan que un contribuyente no haya presentado a tiempo su declaración de impuestos o que posea obligaciones pendientes que resolver con la entidad.

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Visita del IRS: métodos para determinar si la agencia se presentará en mi domicilio

Antes de que un oficial de hacienda lleve a cabo la visita, IRS envía una Carta 725-B con el propósito de informar que se llevará a cabo dicha medida. Para verificar la cita, será necesario comunicarse al número indicado en el aviso.

En estas circunstancias, la reunión con el agente puede coordinarse por teléfono, en el domicilio o en una oficina de IRS; no obstante, si el aviso no se responde de manera oportuna, la agencia procederá con la visita de todos modos.

El objetivo del encuentro será profundizar en las declaraciones de impuestos no presentadas y resolver en ese instante o mediante un plan las obligaciones pendientes.

Qué acciones tomar ante la visita del IRS a mi residencia

Cuando esto suceda, el oficial indicará qué documentación se deberá reunir y se podrá discutir un método de pago adecuado para ambas partes que permita saldar la deuda.

Es importante considerar que estos funcionarios portarán siempre una credencial oficial del IRS -que deben mostrar por seguridad al contribuyente- y una tarjeta HSPD-12 que contiene el número de serie y la fotografía del funcionario.

En caso de dudar de la identidad de quien realiza la visita alegando ser del IRS, se instruye a las autoridades a contactar al 112.