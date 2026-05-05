El gobierno del estado de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, puso en marcha desde 2025 el programa social Tarjeta Dorada: envejecimiento con Bienestar, una iniciativa dirigida a los adultos mayores. Al igual que la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que opera a nivel federal en todo México y otorga descuentos a personas de 60 años en adelante, esta tarjeta estatal busca brindar beneficios concretos a quienes habitan en esa entidad. Por tratarse de un programa local, solo pueden acceder a ella quienes cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades de Guerrero. La propia gobernadora Salgado Pineda explicó que el objetivo de la Tarjeta Dorada es “reconocer y honrar a quienes con su trabajo y ejemplo han construido nuestro presente”. Con ese espíritu, el programa busca mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor del estado mediante acceso a: En 2026, el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores actualizó el catálogo de beneficios disponibles para los portadores de la tarjeta. Para obtener la Tarjeta Dorada, los interesados deben tener al menos 60 años y presentarse personalmente en el módulo de registro con una serie de documentos indispensables como: Adicionalmente, es necesario llevar los datos de un representante en caso de emergencia, incluyendo su identificación oficial, CURP actualizada y número telefónico de contacto. Según las actualizaciones más recientes del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, los titulares de la Tarjeta Dorada tienen acceso en 2026 a: Para realizar el trámite, los adultos mayores deben acudir con toda su documentación al Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, ubicado en Francisco I. Madero No. 22, Colonia Centro, C.P. 39000, en Chilpancingo de los Bravo, capital del estado. Cabe destacar que, a diferencia del INAPAM cuya credencial puede tramitarse en cualquier punto del país, la Tarjeta Dorada es exclusiva para residentes del estado de Guerrero. Esto implica que el comprobante de domicilio presentado debe corresponder a un municipio de la entidad. Las autoridades estatales no han abierto una convocatoria formal de registro de manera permanente, por lo que se recomienda acudir directamente al instituto encargado del programa para verificar la disponibilidad del trámite.