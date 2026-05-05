Miles de derechohabientes podrían acceder a un financiamiento de hasta 68,000 pesos gracias al programa Equipa Tu Casa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que comenzó a activarse de forma escalonada desde septiembre de 2025. Se trata de un crédito complementario a tu hipoteca, con las mismas tasas de interés bajas, pensado para que puedas mejorar, amueblar o equipar tu hogar sin recurrir a tarjetas de crédito con tasas que pueden superar el 30% anual. Si tienes crédito hipotecario activo, esto es lo que necesitas saber. No se trata de un depósito en efectivo a tu cuenta bancaria, sino de un crédito complementario que se suma a tu financiamiento hipotecario existente. A través del programa Equipa Tu Casa, el Infonavit puede prestarte entre 10,318 y hasta 68,000 pesos adicionales con condiciones sumamente convenientes: la tasa de interés es exactamente la misma que la de tu crédito de vivienda (entre 3.50% y 10.45% según tu nivel de ingresos), el plazo de pago corre junto con el de tu hipoteca, y en ciertos casos puede otorgarte un descuento de hasta el 50% si liquidas el crédito antes de tiempo. El dinero se entrega a través de dos tarjetas: una con el 80% del monto para gastar en materiales, muebles o equipamiento en comercios autorizados por el Infonavit, y otra con el 20% restante destinado a mano de obra —y si no la necesitas, puedes redirigirlo también a materiales en los mismos comercios habilitados—. No todos los derechohabientes califican automáticamente. Para que el Infonavit te autorice este financiamiento extra, debes cumplir con una serie de requisitos: Si obtuviste un crédito hipotecario a partir del 12 de febrero de 2024, recibirás un correo electrónico del Infonavit con las instrucciones para utilizar este financiamiento en los comercios de tu preferencia, bajo una modalidad ligeramente diferente. La gran ventaja de este programa frente a otras alternativas del mercado es su tasa de interés extraordinariamente baja. Mientras la mayoría de las tarjetas de crédito en México cobran tasas de al menos 30% anual, el crédito Equipa Tu Casa aplica la misma tasa que ya tienes en tu hipoteca, que puede ser tan baja como 3.50% dependiendo de tu salario. Esto lo convierte en una de las formas más baratas de financiar mejoras al hogar disponibles actualmente en el país. Además, el esquema de pago integrado a la hipoteca elimina la carga administrativa de gestionar una deuda separada: todo se paga junto, en los mismos plazos y con las mismas facilidades de pago que ya conoces.