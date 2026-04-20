En México, existen distintas herramientas que buscan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Entre las más conocidas se encuentran la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y la llamada Tarjeta Dorada, que suelen generar confusión por sus beneficios. Aunque ambas ofrecen descuentos y facilidades, su alcance, requisitos y tipo de apoyos son distintos. Identificar estas diferencias es clave para saber cuál conviene según cada caso. La credencial del INAPAM es un documento oficial dirigido a personas de 60 años o más en México. Su principal objetivo es brindar descuentos en bienes y servicios. Entre sus beneficios destacan rebajas en transporte, salud, alimentación, cultura y pagos de servicios. Estos descuentos se aplican en establecimientos afiliados en todo el país. El trámite es gratuito y se realiza presentando identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio. Una vez obtenida, la credencial tiene vigencia permanente. Este programa es de carácter federal, por lo que sus beneficios pueden utilizarse en distintas entidades del país. La Tarjeta Dorada es un programa local implementado por algunos gobiernos estatales o municipales. Está dirigido también a adultos mayores, pero su alcance depende de cada región. A diferencia del INAPAM, sus beneficios suelen enfocarse en apoyos específicos como descuentos en predial, agua o servicios locales. También puede incluir promociones en comercios de la zona. Los requisitos varían según la entidad que la emite, aunque generalmente también se solicita tener 60 años o más. El trámite suele realizarse en oficinas gubernamentales locales. Su cobertura es limitada al territorio donde se expide, por lo que no siempre es válida a nivel nacional. La principal diferencia radica en el alcance: mientras la credencial INAPAM tiene cobertura nacional, la Tarjeta Dorada funciona a nivel local. Esto influye directamente en el tipo de beneficios disponibles. Otra diferencia clave es la variedad de descuentos. INAPAM ofrece una red más amplia de establecimientos, mientras que la Tarjeta Dorada depende de convenios regionales. En términos de acceso, ambos programas son gratuitos, pero los requisitos y procesos pueden variar. Esto hace que algunos adultos mayores puedan acceder a uno u otro según su lugar de residencia. En la práctica, ambas opciones no son excluyentes. Muchos beneficiarios pueden utilizar las dos para maximizar los apoyos disponibles.