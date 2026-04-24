Los adultos mayores que viven en el estado de Guerrero pueden acceder a descuentos de hasta 35% en tenencia, 30% en distintos trámites estatales y entrada sin costo a espacios recreativos mediante la Tarjeta Dorada. Se trata de un plástico clave para quienes buscan ahorrar dinero y cuidar el bolsillo. El programa de la Tarjeta Dorada es impulsado por el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores y funciona como un complemento a la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Bajo la iniciativa “Envejecimiento con Bienestar”, estos apoyos están dirigidos de forma exclusiva a personas de 60 años o más que residan en ese estado. No tiene alcance nacional, ya que solo aplica dentro de Guerrero. Los interesados en obtener el plástico del programa social deben cumplir con ciertos requisitos como: El registro debe hacerse de manera presencial en las oficinas ubicadas en Chilpancingo de los Bravo. No obstante, actualmente no existe convocatoria general ni fechas límite, por lo que las personas interesadas pueden acudir de forma directa con la documentación requerida. De acuerdo con el instituto estatal, el plástico ofrece: En algunos municipios, los apoyos económicos pueden ampliarse a descuentos en servicios como agua o predial, aunque esto depende de cada localidad. Quienes cumplan con los requisitos pueden iniciar el trámite directamente en las oficinas, sin necesidad de registro previo, ya que el programa permanece abierto de forma continua.