La Secretaría de Bienestar reactivó los controles sobre el padrón de la Pensión para el Bienestar, el programa social que entrega un apoyo económico bimestral a adultos de 65 años o más en todo México. Lo que en principio parece una actualización de rutina puede derivar en la suspensión del beneficio para quienes no estén en tiempo y forma con sus datos, su tarjeta o su verificación. La actualización del registro de beneficiarios es el primer filtro y el más silencioso. Cuando una persona cambia de domicilio, modifica su número telefónico o pierde o daña su tarjeta del Banco del Bienestar, esa información debe reportarse en los módulos de la Secretaría del Bienestar. Si no se hace, el sistema no puede localizar al titular y el pago queda retenido o, en casos más graves, dado de baja temporalmente del padrón. Tener asignada la Tarjeta del Banco del Bienestar no garantiza recibir el dinero. Si el plástico no fue activado correctamente, el depósito se realiza, pero el beneficiario no puede acceder a los fondos. Este problema, que parece técnico y menor, acumuló reclamos en todo el país, especialmente en zonas rurales donde el acceso a sucursales o cajeros es limitado. La activación requiere presentarse de manera personal o con un familiar autorizado, y el trámite tiene pasos específicos que, si no se completan, bloquean el acceso. Más allá de la tarjeta y los datos, existe un proceso de verificación periódica que el programa aplica para confirmar que los beneficiarios siguen cumpliendo con las condiciones del apoyo económico. Quienes no sean localizados durante estas rondas de control —ya sea por ausencia, datos desactualizados o imposibilidad de trasladarse— quedan marcados como no verificados y pueden ver suspendido su cobro hasta regularizar la situación. El proceso no siempre se comunica con la anticipación necesaria. Frente a este escenario, las autoridades recomendaron a los beneficiarios tomar acción de manera preventiva: verificar que la tarjeta esté activa y operativa, confirmar que los datos personales registrados en el padrón estén vigentes y acercarse a los módulos de atención de la Secretaría de Bienestar ante cualquier duda o cambio reciente. No esperar a que el problema aparezca es la única garantía real de no perder el cobro bimestral que, para millones de familias mexicanas, representa un ingreso esencial.