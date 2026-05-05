Tu Número de Seguro Social no es una simple cadena de 11 dígitos aleatorios. Es un documento cifrado que guarda información clave sobre tu historial laboral, tu lugar de registro y, en algunos casos, una advertencia silenciosa que muy pocos saben leer. Uno de los secretos mejor guardados del IMSS es el significado del código 76: una marca que aparece en el inicio del NSS y que indica que tu registro presenta un conflicto de homonimia, es decir, que existe otra persona con datos idénticos o muy similares a los tuyos dentro del sistema. Si tu número empieza con esas dos cifras y no sabes lo que significan, tu pensión, tus semanas cotizadas y hasta tu identidad podrían estar en riesgo. Cuando dos personas comparten el mismo nombre completo o sus datos coinciden de forma problemática dentro del sistema, el IMSS enfrenta un conflicto administrativo conocido como homonimia. Para resolverlo sin mezclar los historiales laborales de ambos asegurados, el instituto público asigna a uno de ellos un número especial que comienza con el código 76. Esta marca no es un error ni un defecto del sistema: es una solución técnica del IMSS para separar registros duplicados. Sin embargo, para el trabajador que la recibe, puede convertirse en una fuente de problemas si no está al tanto de su significado, ya que cualquier trámite relacionado con su seguridad social podría verse afectado por la confusión generada entre los dos registros en conflicto. Más allá del código 76, todo el NSS está diseñado como un sistema de información comprimida. Los primeros dos dígitos identifican la subdelegación del IMSS donde el trabajador fue dado de alta por primera vez; por ejemplo, el número 63 corresponde al centro de la Ciudad de México. Si al consultar tu número aparece la leyenda “disponible”, significa que los números asignados a esa unidad se agotaron y el IMSS tuvo que reasignar uno de una serie diferente. Los dígitos centrales del NSS revelan el año en que comenzaste a cotizar y el año de tu nacimiento, mientras que cuatro dígitos adicionales representan un número progresivo de serie dentro de tu subdelegación, que indica en qué orden fuiste registrado ese año. Finalmente, el último dígito, el undécimo, es un algoritmo automatizado de verificación que garantiza que no existan dos números idénticos en todo el padrón del IMSS. El código 76 no es solo una curiosidad administrativa: puede tener consecuencias reales y graves sobre tu futuro económico. Cuando dos registros están vinculados por un conflicto de homonimia, las semanas cotizadas, los movimientos patronales y las aportaciones al fondo de retiro pueden registrarse de forma incorrecta o mezclarse entre ambos expedientes. Esto significa que, al momento de solicitar tu pensión o acceder a prestaciones del IMSS, el sistema podría no reconocer correctamente tu historial completo. La única forma de protegerte es verificar tu NSS directamente en el portal del IMSS o acudir a una subdelegación para confirmar que tus datos estén correctamente separados del otro registro, que no haya semanas perdidas y que tu expediente refleje fielmente todos los años que llevas trabajando y cotizando.