Tras el feriado del Día del Trabajador, el Gobierno anunció una nueva fecha de descanso obligatorio, aunque será únicamente para estudiantes y maestros de México. El próximo viernes 15 de mayo se celebrará el Día del Maestro, una jornada dedicada a valorar la labor educativa. Esta fecha fue establecida para reconocer el trabajo que realizan los docentes en las escuelas, por lo que habitualmente el gobierno otorga un día de descanso a los profesores como parte de la conmemoración. La tradición de celebrar a los maestros se remonta a 1918, cuando se oficializó la fecha. A continuación, los detalles sobre el cronograma oficial de feriados. En el país, el 15 de mayo está destinado a homenajear a quienes se dedican a la enseñanza. Como parte de la celebración, suele concederse un día sin actividades para el personal docente. Además, esta fecha coincide con un hecho relevante en el ámbito educativo: el Papa Pío XII nombró a San Juan Bautista de La Salle como patrono universal de los educadores. Este personaje fue un teólogo y pedagogo que dedicó su vida a formar maestros y a impulsar la educación de sectores vulnerables. El origen de esta conmemoración se ubica en 1918, tras un decreto firmado por el entonces presidente Venustiano Carranza. La propuesta surgió en el Congreso gracias a los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca, quienes buscaban que el país reconociera la importancia del magisterio. La fecha del Día del Maestro también coincide con un acontecimiento histórico: la toma de Querétaro en 1867, cuando el Ejército Republicano capturó a Maximiliano de Habsburgo. De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, el 15 de mayo se contempla como suspensión de labores docentes, por lo que no habrá clases en escuelas de nivel básico, tanto públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. El cronograma escolar de este año contempla varias fechas oficiales en las que se suspenden las actividades docentes y administrativas: Cada una de estas fechas forman parte de los descansos oficiales establecidos a lo largo del ciclo escolar. No obstante, los estudiantes saldrán de clases el próximo miércoles 15 de julio de 2026.