Durante siglos, la humanidad observó el universo exclusivamente a través de la luz: telescopios, fotografías, espectros de color. Ese paradigma acaba de cambiar gracias a un grupo de astrofísicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) logró convertir señales del espacio profundo en sonido, permitiendo por primera vez aproximarse auditivamente a algunos de los fenómenos más extremos del cosmos: los agujeros negros supermasivos. La técnica detrás de este avance se llama sonificación y consiste en traducir datos científicos en frecuencias audibles. Los investigadores tomaron información captada por telescopios —variaciones de brillo y emisiones de energía— y las reinterpretaron como sonido. El resultado no es una melodía convencional, sino algo más cercano a una textura sonora donde cada pulsación revela un comportamiento físico concreto del universo. Para desarrollar este experimento, los científicos mexicanos trabajaron con nueve blázares, considerados entre los objetos más energéticos conocidos. Estos sistemas albergan en su centro agujeros negros supermasivos capaces de lanzar chorros de energía que viajan a velocidades próximas a la de la luz. Al analizar cómo varía su brillo a lo largo del tiempo, los investigadores construyeron una especie de partitura cósmica que traduce esa actividad en sonido perceptible para el oído humano. El espacio, en su mayor parte, es vacío, por lo que el sonido no puede propagarse como en la Tierra. Sin embargo, eso no equivale a silencio absoluto. Lo que los científicos escuchan no es el agujero negro de manera directa, sino una interpretación sonora de su actividad electromagnética. Experimentos previos ya habían demostrado que estos fenómenos producen “notas” extremadamente graves, tan bajas que deben elevarse decenas de octavas para ser percibidas por el ser humano. Más allá de su valor conceptual, este avance tiene una utilidad científica concreta. El oído humano, naturalmente entrenado para identificar ritmos y variaciones sutiles, puede detectar patrones en los datos que podrían pasar desapercibidos en representaciones visuales como gráficos o curvas de luz. Esto convierte a la sonificación en una herramienta complementaria y poderosa para la investigación astronómica. El impacto, además, trasciende los laboratorios. Esta técnica abre la astronomía a personas con discapacidad visual, permitiéndoles acceder al conocimiento del universo de una forma directa e inmersiva, algo que hasta ahora no era posible con los métodos tradicionales de divulgación científica.