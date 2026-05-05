Veritran, una empresa de soluciones tecnológicas para instituciones financieras que ha digitalizado a Banorte, Banjercito y Afirme, quiere ser un gigante del sportainment y digitalizar la pasión futbolera en todo el mundo. La compañía tecnológica de origen argentino, con una sólida trayectoria en el sector bancario de 17 países, está exportando su experiencia en seguridad y transaccionalidad para revolucionar la experiencia del fan en los estadios más emblemáticos de Europa. Ya ha comenzado con el Manchester City y el Atlético de Madrid. La industria del fútbol ha dejado de ser una simple competencia de 90 minutos para transformarse en un ecosistema de entretenimiento integral, o como lo define Marcelo Fondacaro, chief commercial officer (CCO) de Veritran, en el concepto de sportainment. “Descubrimos que toda nuestra experiencia en la industria financiera, con altos niveles de seguridad y transaccionalidad, la podemos trasladar a los clubes de fútbol”, explicó Fondacaro a El Cronista. En el Manchester City y el Atlético de Madrid, la tecnología no solo sirve para informar resultados, sino para gestionar ciudades deportivas enteras que incluyen hoteles, arenas de espectáculos y hasta piscinas de olas gigantes, contó el directivo en entrevista. En el caso del Manchester City, desde hace alrededor de un año, Veritran aporta tecnología de biometría facial integrada en la aplicación del club para agilizar ciertos servicios y accesos al estadio. Y, recientemente, la empresa argentina comenzó un proyecto aún más ambicioso con el Atlético de Madrid. Está reemplazando el 100% de la aplicación actual por una nueva versión que será lanzada en julio de 2026, diseñada para gestionar la experiencia de millones de seguidores globales. Al cuestionarle por qué en Argentina, un país muy fanático del fútbol, aún no han migrado de la banca a la cancha, Fondacaro respondió que, a diferencia de Europa, donde los clubes invierten sumas millonarias en tecnología, en Latinoamérica el proceso es más lento. “Todavía vemos que falta una vuelta más de innovación, los clubes europeos están un poquito más avanzados”, comentó el directivo. Aunque el plan también es incursionar en los clubes latinoamericanos en el futuro. Fondacaro señala que, aunque en países como Brasil y México el acceso biométrico es obligatorio por disposición de las federaciones, la implementación aún no alcanza los niveles de éxito europeos debido a vulnerabilidades en los sistemas y demoras en los accesos. El objetivo de Veritran es eliminar las fricciones del día del partido: desde encontrar estacionamiento hasta pagar la comida sin hacer filas. La visión a futuro incluye estadios totalmente cashless donde, incluso, se pueda pagar “simplemente con el rostro”. “Creo que va a haber un antes y un después de este Mundial (...), vamos a ver muchas de estas cosas en los estadios para que la experiencia sea otra”, concluye Fondacaro. Con una expansión proyectada hacia Asia y Oceanía en los próximos dos años, Veritran se posiciona no solo como un proveedor de banca digital, sino como el arquitecto de la nueva identidad digital del fan deportivo. A pesar de sus raíces argentinas, el CCO de Veritran reconoce que México es su mercado principal en la región. La compañía cuenta con 17 años de presencia en el país, desde 2009. Fondacaro prevé que este año mundialista marcará una “revolución de los pagos digitales” en México, con un compromiso fuerte para reducir el uso de efectivo.