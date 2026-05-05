El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta semana estará dominada por temperaturas extremas, ya que la ola de calor impactará a 25 estados del país. Este fenómeno se desarrollará mientras el frente frío 48 se desplaza sobre la península de Yucatán, lo que favorecerá chubascos en esa zona. En entidades como Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los valores máximos podrían ubicarse entre los 40 y 45 °C, mientras que en la Ciudad de México y el Estado de México se esperan entre 30 y 35 °C. No obstante, un río atmosférico en el noroeste incrementará la probabilidad de lluvias intensas. También se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en el golfo de California y posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Según el pronóstico extendido, el martes continuarán las lluvias y los vientos en la península de Yucatán debido al frente frío 48. También se esperan tolvaneras y precipitaciones aisladas en el norte del país. Hacia el final del día, este sistema dejará de influir en el territorio nacional. Para el miércoles, se prevén vientos intensos en el noreste, junto con lluvias y chubascos. Además, un nuevo frente frío ingresará al país y, al interactuar con humedad del Golfo de México, provocará lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El calor continuará intensificándose, especialmente en Guerrero. El reporte climático indica las siguientes condiciones: Finalmente, expertos como Meteored recomiendan tomar precauciones ante el calor extremo: limitar la exposición al sol, usar ropa ligera y de colores claros, protegerse con gorra o sombrero, mantenerse bien hidratado y cuidar especialmente a niños, adultos mayores y personas vulnerables.