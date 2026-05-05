Los bancos de todo el país, como Banamex, BBVA México, Santander y Banco Azteca, anunciaron un cambio de reglas que arranca el 1° de julio de 2026: si vas a mover más de 140,000 pesos en efectivo, necesitarás presentar una identificación oficial sí o sí. El reloj ya corre y quedan menos de dos meses para que el sistema financiero estrene esta nueva exigencia. A partir del 1° de julio de 2026, cualquier depósito o retiro de efectivo que supere los 140,000 pesos requerirá la presentación de una identificación oficial vigente. Así lo confirmó Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). La medida aplica en todas las instituciones bancarias del país y no reemplaza ninguna regulación existente: se suma como una capa adicional de seguridad. Si el cliente no presenta la documentación, el banco no podrá procesar la transacción, sin excepciones. El nuevo requisito no es casualidad. La ABM apunta directamente a tres problemas que afectan al sistema financiero mexicano: el crecimiento de los fraudes bancarios, los asaltos a personas que transportan grandes sumas de efectivo y el lavado de dinero. Además, la medida forma parte de una estrategia más amplia para impulsar la digitalización de la economía y reducir la circulación de efectivo en operaciones ilegales. En otras palabras, el cambio busca que mover dinero en grandes cantidades deje un rastro claro y verificable. La fecha límite es el 1° de julio de 2026, lo que significa que el margen para prepararse se acorta rápido. Si realizás operaciones frecuentes con montos superiores a 140,000 pesos, el paso más importante es verificar que tu identificación oficial esté vigente y en buen estado antes de esa fecha.