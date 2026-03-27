El Gobierno de México y la Secretaría de Bienestar tienen abiertos los registros para la inscripción a la Pensión Personas Discapacidad cuyo monto bimestral es de 3.300 pesos. Quedan solo tres días para que los interesados puedan completar el registro; sin embargo, quienes se acerquen a los módulos deberán llevar toda la documentación o perderán la única chance para acceder al beneficio económico. El registro de Pensión Personas Discapacidad comenzó el pasado lunes 23 de marzo y finalizará el domingo 29 de marzo. Sin importar el orden alfabético de los apellidos, este sábado 28 y domingo 29 de marzo de 10:00 a 16:00 hs, los módulos de registro estarán habilitados para recibir los registros. El Programa Para el Bienestar y el Gobierno de México exigen, sin excepción, la entrega de los siguientes documentos en original y copia para ser corroborados, sin ellos, el registro a la Pensión Personas Discapacidad no se podrá llevar a cabo y quienes no los entreguen completos, deberán entonces, esperan a la siguiente convocatoria. Para la identificación vigente, sirven Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad. El acceso a esta pensión universal depende directamente de la ubicación geográfica del solicitante, debido a los convenios de colaboración entre el Gobierno Federal y las administraciones estatales. En 24 entidades federativas, como la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo, el registro está abierto para todas las personas con discapacidad permanente en un rango de 0 a 64 años. Esta universalidad busca garantizar que ningún adulto quede desprotegido antes de transitar a la Pensión para Adultos Mayores. Por otro lado, en los ocho estados restantes que aún no han firmado el convenio de universalidad, incluyendo Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro,, el registro se limita exclusivamente a la población de 0 a 29 años. Los interesados deben acudir a los módulos con su documentación completa en original y copia, asegurándose de contar con el certificado médico de discapacidad emitido por una institución pública de salud para validar su ingreso al programa. Para este 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente consolidó un incremento significativo, otorgando un monto de 3,300 pesos bimestrales. Este ajuste refleja el compromiso de fortalecer un apoyo que, desde 2020, posee rango constitucional, lo que garantiza que el recurso llegue de manera directa y sin intermediarios a las familias. Este ingreso es vital para mitigar las barreras económicas que históricamente han dificultado el acceso a servicios básicos de salud y educación para este sector. La evolución financiera de la Pensión Personas Discapacidad muestra una tendencia ascendente desde su creación en 2019, cuando inició con un apoyo de 2,550 pesos. A lo largo de los últimos años, el presupuesto se ha ajustado para recuperar el poder adquisitivo de los beneficiarios y ampliar la cobertura en todo el territorio nacional. Lo que comenzó como un programa piloto es hoy uno de los pilares de la política social en México, reafirmando la inclusión y el bienestar como derechos fundamentales para las personas con discapacidad.