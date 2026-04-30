El gobierno de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, puso en marcha el programa social Tarjeta Dorada: Envejecimiento con Bienestar, dirigido a los adultos mayores del estado. El beneficio funciona de manera similar a la credencial del INAPAM —que opera a nivel nacional— y otorga descuentos y accesos preferenciales en trámites, transporte y más de 500 establecimientos. Al ser un programa estatal, solo pueden acceder quienes residan en Guerrero y cumplan con los requisitos establecidos. El objetivo declarado del programa es, en palabras de la propia gobernadora, “reconocer y honrar a quienes con su trabajo y ejemplo han construido nuestro presente”. La tarjeta está gestionada por el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores y su padrón se actualiza de forma periódica. Para obtener la Tarjeta Dorada, el solicitante debe tener al menos 60 años y presentarse en el módulo de registro con la siguiente documentación: En caso de que el adulto mayor requiera un representante, también deberá presentarse con su INE y CURP actualizados. Se recomienda acudir con todos los documentos en original para agilizar el proceso. Es importante señalar que actualmente no hay una convocatoria de registro abierta, pero el trámite puede realizarse de forma presencial en el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, ubicado en Francisco I. Madero No. 22, Colonia Centro, C.P. 39000, Chilpancingo de los Bravo. Según las actualizaciones del instituto responsable del programa, en 2026 la Tarjeta Dorada ofrece descuentos de hasta el 35% en tenencia vehicular, 30% en trámites del Registro Público de la Propiedad y 30% en todos los servicios del Registro Civil. A eso se suma el acceso gratuito al Zoológico de Zoochilpan y beneficios en transporte y más de 500 establecimientos afiliados en todo el estado. Para los adultos mayores guerrerenses que aún no cuentan con la credencial del INAPAM o que buscan complementar sus beneficios con apoyos locales, esta tarjeta representa una herramienta concreta para reducir gastos cotidianos. Mantenerse atento a los canales oficiales del gobierno estatal es la mejor forma de conocer cuándo se abre la próxima convocatoria de registro.